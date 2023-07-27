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【美息見頂】阮國恒：美國加息符市場預期，未見資金流出金融體系

27/07/2023

　　美國聯儲局昨晚（26日）公布加息0.25厘，聯邦基金利率目標區間上調至5.25厘至5.5厘，署理香港金管局總裁阮國恒表示，是次舉動符合市場預期，是自去年3月加息以來，累計已調高利率525基點，但現時美國通脹仍然高企，高息環境或維持一段時間。


（Brendan攝）

 

　　他指出，在聯繫匯率制度下，港元拆息與美息偏近，故隨著美國持續加息，港元拆息正逐步上升，並指出近月港匯水平較之前數月偏強，除了股市派息需求對港元有資金需求，亦指自動調節機制運作暢順，港息趨升亦會為港匯帶來支持，並提醒市民對銀行借貸利率波動要有準備，管理好相關的利率風險。

 

　　他提及，儘管首季本港銀行特定分類貸款錄逾1.4%，較去年底有所上升，而自今年初通關後，經濟活動復甦勢頭明顯，並指出隨著港元拆息上升，以相關利率作基準的貸款，相關企業會有更高資金成本，但認為整體對銀行借貸客戶即時影響不大，風險可控。

 

　　對於早前金管局放寬按揭成數水平，被問及會否有進一步放寬的空間，他強調，逆周期宏觀審慎監管措施的政策目標是保障銀行體系穩定，在盡量不影響市場運作間取平衡，其目標並非影響樓價，未來會朝著上述方向作考慮。

 

　　他指出，儘管有很多資金會兌換成外幣，但相關資金仍留在金融體系內，故銀行的總存款量仍錄得輕微上升，未見有出現資金流出整體金融體系的情況。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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