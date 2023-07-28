  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

美匯急升金價下挫創逾兩周低，惟仍獲大行唱好，金礦股可趁機吸？

28/07/2023

　　美國多項經濟數據優於預期，令投資者擔憂聯儲局9月或再加息，刺激美元匯價和美國國債收益率急升，削弱投資黃金的吸引力，拖累國際金價昨日(27日)顯著下跌，紐約8月期金收市跌1.2%，報每盎司1945.7美元，是超過兩周收市低位。今日(28日)金礦股也普遍逆市急挫，不過有大行唱好金價，指聯儲局一旦開始減息，將有利金價走勢，另中國黃金協會最新數據顯示，上半年全國黃金消費量同比增長16%，黃金投資需求也顯著提升，金礦股可否趁機吸納呢？

 

（Shutterstock）

 

美經濟數據佳聯儲局9月或再加息　美匯升0.91%金價挫1.2%

 

　　美國第二季國內生產總值(GDP)增速加快，6月二手樓簽約量意外增長，初領失業金人數亦少於預期，表明美國勞動力市場具韌性。好於預期的經濟數據令投資者擔憂聯儲局9月加息機率可能提高。美匯指數昨日上漲0.91%至101.81，為近4個月最大單日漲幅，美國國債收益率也大漲，刷新近兩周高位。紐約期金一度大跌近30美元，最終下挫24.4美元或1.2%，報每盎司1945.7美元，是兩周以來首次跌破1950美元。現貨金亦跌逾1%至每盎司1946美元附近，為逾兩周低位。

分析師：金價仍可挑戰2000美元　摩通：明年第四季料見2175美元

 

　　福四通國際分析師Rhona O’Connell認為，鑑於加息周期接近尾聲，以及地緣政治的緊張局勢持續，金價仍然會以挑戰每盎司2000美元作為主要目標。渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper表示，金價短期可能較傾向於下探支撐，直到有較為清晰的降息訊號出現。瑞士寶盛集團研究主管Carsten Menke表示，如果出現廣泛的經濟衰退，金價可能會重新推向歷史高點。

 

　　另根據摩通銀行年中預測報告，分析師平均預估今年下半年的平均金價將達到每盎司2012美元。摩通銀行全球商品研究執行總監Greg Shearer預估，至2024年第四季，平均金價將會達到每盎司2175美元，而如果美國經濟確實陷入衰退，金價可能會漲得更高，因聯儲局將會被迫以更大力度降息。

 

大摩：金價明年首季或見2100美元　首選招金目標價升至12.9元


　　此外，摩根士丹利近日發表報告，預期聯儲局將於明年3月開始減息，有利金價走勢，料明年首季有機會上升至每盎司2100美元。雖然美元近期持續走強，對金價構成壓力，但由於避險需求增加，金價及美元有機會同步上升。據該行預測，今年基準黃金均價為每盎司1988美元，按年增長11%；明年基準金價為每盎司2050美元，按年增長3%。


　　大摩又指，內地金礦股的利好因素包括以人民幣計價的銷售均價及資金成本較全球同業低，而在金價上漲的環境下，招金礦業(01818)為該行金礦股首選，評級為「與大市同步」，目標價由12.5元升至12.9元；山東黃金(01787)評級同為「與大市同步」，目標價由16.1元升至16.6元。

 

大摩料紫金股價未來30日內上升　予目標價18.3元

 

　　大摩於另一報告稱，相信紫金礦業(02899)股價於未來30日內將上升。近期召開政治局會議提出更多支持政策，以及對於房地產和經濟採取一個積極的說法。因此，預計銅價短期內獲得更多支持，並令紫金礦業等銅礦企業受益，予目標價18.3元，維持「增持」評級。

 

上半年全國黃金消費量增16%　黃金投資需求顯著提升

 

　　中國黃金協會最新數據顯示，今年上半年中國黃金產量178.598噸，與2022年同期相比增產3.911噸，同比增長2.24%。全國黃金消費量554.88噸，同比增長16.37%，增速相較第一季(同比增長12.03%)加快；其中黃金首飾368.26噸，同比增長14.82%。中國黃金協會表示，上半年全國黃金企業生產恢復正常，全行業呈現出穩中向好的高質量發展趨勢。大型黃金企業積極推進兼併重組和資源併購，優質黃金資源進一步集中，礦山生產布局進一步優化。


　　今年上半年，由於地緣政治等因素影響，國際金價創歷史新高，5月初國際金價最高達每盎司2081美元，黃金避險的需求得到充分釋放，上半年黃金投資需求也有顯著提升，金條及金幣消費量達到146.31噸，同比增長30.12%。上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量2.13萬噸，同比增長10.55%；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量5.95萬噸，同比增長34.02%。

 

黃德几：金價上升空間有限   金飾股或比金礦股更值博

 

　　金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，金價主要受利率、中印等黃金消費國及投資需求影響，其中利率方面，美國經濟轉強，料高息會維持半年以上，聯儲局也表明今年內不會減息，高息環境下美國國債及一些定息工具比黃金更吸引，料金價在5月已見今年高位，現跌至1940美元會開始有支持，但上升空間有限，若如本月初跌至近1900美元才有值博空間。

 

　　黃德几續指，現時沒有哪隻金礦股特別看好，其中招金礦業及靈寶黃金對金價敏感度高，但股價已比金價升得快，就算金價反彈也已跟不上，而中國黃金協會數據也顯示上半年中國黃金產量增幅不大，反觀在疫情後或適逢「雙春兼閏月」金飾需求更大，金飾股可能更值博。不過，紫金礦業兼產銅、鋅等，和其他金礦股不同，對金價敏感度較低，近似江西銅業(00358)，且可受惠製造電動車用銅需求及內地經濟刺激政策，但現價不算平，比江西銅業貴，回至20天及100天線才可考慮小注買入。

 

　　金礦股今日全線下挫，招金礦業跌5.03%報10.96元，紫金礦業跌2.7%報12.96元，山東黃金跌3.6%報15.52元，中國黃金國際(02099)跌4.66%報30.7元，靈寶黃金(03330)跌2.11%報1.39元，SPDR金ETF(02840)跌1.74%報1412元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉


重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此


其他金礦股相關新聞：
《盤後部署》恒指單日轉向突破兩萬無懸念，東方甄選上望４９元
《行業數據》中鋼協：上半年煉焦煤採購成本同比跌近１８％
恒指低開２２０點報１９４１８，中升挫５％，新地跌３％

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回財經熱話

相關資料 - 

美元

最新美元 / 港元

7.7980

道瓊斯工業平均指數

35,282.72

納斯達克綜合指數

14,050.11

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 85.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.820
  • 01919 中遠海控
  • 8.210
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 109.400
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 148.700
股份推介
  • 01458 周黑鴨
  • 3.280
  • 目標︰$4.80
  • 01760 英恒科技
  • 5.030
  • 目標︰$5.50
  • 02331 李寧
  • 46.100
  • 目標︰$51.50
  • 00762 中國聯通
  • 5.590
  • 目標︰$5.80
  • 00839 中教控股
  • 7.050
  • 目標︰$7.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 350.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.900
  • 00708 恒大汽車
  • 1.240
  • 00388 香港交易所
  • 324.200
  • 00005 滙豐控股
  • 64.800
報章貼士
  • 00119 保利置業集團
  • 1.840
  • 目標︰$2.10
  • 00817 中國金茂
  • 1.250
  • 目標︰$1.62
  • 09996 沛嘉醫療－Ｂ
  • 9.500
  • 目標︰$9.50
熱炒概念股
即時重點新聞

28/07/2023 16:12  恒指收升277點報19916，龍湖及舜宇齊漲9%，聯想升8%

28/07/2023 15:47  【大國博弈】中方轟美拒邀李家超赴APEC錯上加錯：已嚴正交涉

28/07/2023 15:25  富衛集團馬來西亞人壽保險業務更名及任命CEO

28/07/2023 16:02  《中國要聞》中法高級別經濟財金對話明日北京舉行，何立峰主持

28/07/2023 16:03  《本港樓市》中原：CCL連跌3周後回升0.2%，近22周次低

28/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３６﹒８１億元，買李寧沽小鵬

28/07/2023 08:31  【大行炒Ｄ乜】多間大行升小鵬目標價，野村降中資電訊股目標價

28/07/2023 14:45  《嚟緊炒Ｄ乜》理文造紙成功築底，中線目標價３﹒９３銀

28/07/2023 16:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７９８８，隔夜拆息維持５厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美匯急升金價下挫創逾兩周低，惟仍獲大行唱好，金礦股可趁機吸？
人氣文章

新聞>中國故事

【恒大困局】恒大清盤聆訊7月31日舉行，連串數字解讀債務困境
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】央行超級周後，港股直撲兩萬點？溫傑：留意中央出招＋重磅藍籌業績（有片）
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

短線遊 | 深圳超靚打卡住宿推介！聖托里尼風懸崖泳池 / 睇住無敵海景露台浸浴 / 日本侘寂私人浴池
人氣文章

小薯茶水間

愛鬥慘！常講「原來係咁」！職場雙面人9大行為特徵！即睇同事上司中幾多
人氣文章

娛樂情報

離巢無綫後獲ViuTV接洽 蔣志光：《破毒強人》播完先諗
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

MUJI BASE KAMOGAWA：於無印良品翻新的百年鴨川古宅，三日兩夜體驗侘寂美學結合極簡生活概念！
人氣文章

酒意人生．梁淑意

人工智能懂品酒論酒？到底聊天機器會否取代人類，創作出精彩的讀物文章？
人氣文章

Art & Living

和美術館展覽《羅尼·霍恩：非夢 亦夢》：當Roni Horn與安藤忠雄相遇，那絲「簡明」與「深度」忽然明瞭
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飲代糖汽水會致癌？無處不在的阿斯巴甜代糖被世衛列為2B致癌物，究竟風險有多大？
人氣文章
「維持一段長久關係的關鍵，是各取所需」說穿了，許多婚姻都是靠責任和感情去支撐
人氣文章
佢有事、搵邊個？ 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/07/2023 17:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/07/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/07/2023 17:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/07/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/07/2023
美匯急升金價下挫創逾兩周低，惟仍獲大行唱好，金礦股可趁機吸？
人氣文章中國故事28/07/2023
【恒大困局】恒大清盤聆訊7月31日舉行，連串數字解讀債務困境
人氣文章財經熱話28/07/2023
【收市短打】央行超級周後，港股直撲兩萬點？溫傑：留意中央出招＋重磅藍籌業績（有片）
人氣文章財經熱話28/07/2023
《嚟緊炒D乜》理文造紙成功築底，中線目標價3.93銀
人氣文章香港要聞28/07/2023
房屋局：一手私樓潛在供應10.5萬伙，按季減二千
人氣文章生財有道28/07/2023
【銀色債券】保證息率5厘，銀債抽幾多手最划算？專家話你知！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流版IQ

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金