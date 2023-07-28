【收市短打】央行超級周後，港股直撲兩萬點？溫傑：留意中央出招＋重磅藍籌業績（有片）

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

人民幣今早（28日）偏強，恒生指數低開220點後迅速喘定，逐步收復失地，午後升幅進一步擴大，曾經高見19940點，最終全日收造19916，升277點，成交額大增至1377億元。港股暫時已企穩多條移動平均線之上，加上初步突破下降軌，有條件進一步向上。溫傑認為，港股走勢符合早前的預測，突破19500、19600點後，下級目標將會是20000點至20200點。他認為港股本周走勢明朗，主要是由於政治局會議明確要出招支持實體經濟，人民幣走強、內地股市向好均反映內地市場同樣憧憬新一輪刺激經濟措施出台。另一方面，美國聯儲局加息四分一厘後，市場普遍預計美國息口見頂，加息消息明朗化利好大市向上。他提醒投資者下周要留意內地推出的政策、大市資金流、北水動向以及包括滙控(00005)在內多隻藍籌股將公布業績，或會左右大市的走向。

立即去片：https://youtu.be/ibXJC14pLS0

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