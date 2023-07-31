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恒隆陳啟宗：近20年內地租金收入以人幣計算無下跌，料續增長

31/07/2023

　　恒隆集團(00010)及恒隆地產(00101)公布中期業績，當中恒隆地產上半年純利按年升23%至23.94億元，派中期息0.18元，按年持平。恒隆集團上半年多賺16.9%至16.82億元，中期息亦維持21仙。

 

 

近20年內地租金收入以人幣計算無下跌 料續增長

 

　　集團董事長陳啟宗在業績會議上表示，下半年內地市況雖未必如上半年，但料全年內地零售租金收入仍頗有可能繼續錄得增長。他稱，於以往近20年，恒隆在內地租金收入以人民幣計算並無錄得下跌，並料今年續增長。

 

　　報道指內地一線城市出現消費降級及商置空置情況嚴重，陳啟宗表示，公司在內地主營奢侈品市場，與容易受網購取代的一般性消費不同，期內奢侈品銷售一直上升。而且參考去年上海兩個商場年均面對完全或部份關閉，但整體收入仍然上升，反映集團在上海之外商場增長強勁。

 

未來半年物業銷售屬觀望狀態

 

　　物業銷售方面，集團行政總裁盧韋柏稱，未來半年屬觀望狀態，會觀察市道及息口走勢，但重申對高端市場有信心。後市本港樓價亦料平穩，由於按揭息率穩定及加息周期料近尾聲。

 

　　一直被指「擁抱熊市」的恒隆，陳啟宗亦回應現時會否「平買」項目，他則稱那些項目「唔掂係有原因，或有基因問題」，形容收買別人建築好起的項目較難處理，因此收購運營中物業可能性較低，倒不如尋找良好土地，令可控性較大。

 

料下半年租戶銷售額增長放緩 受制基數效應

 

陳啟宗（中）

 

　　集團在業績報告中提到，期內受到人民幣貶值拖累，集團行政總裁盧韋柏則指出，最近人民幣走勢喘定，加上人民幣去年下半年始跌，由於基數效應，下半年減值影響收窄，對業績影響減少。

 

　　盧韋柏又指出，未來6個月料本港零售勢頭增長持續，加上人流持續，料集團加租能力較高，以及有信心零售租金收入正增長。下半年租戶銷售額增長受制於基數效應，應不及上半年，料仍錄本港零售續有雙位數字增長，但或需較上半年增幅減半。

 

內地零售租金收入料仍增長

 

　　惟他擔心本港辦公樓方面，未來數年為供應高峰，價錢將受壓，僅形容情況「拭目以待」。旗下電氣道商業項目現有10%客戶已搬入，仍積極招租。

 

　　內地零售租金收入方面，5、6月後經濟可見放緩，現時密切留意政府消費刺激政策力度，並觀望至暑假後表現，但全年仍料增長，因此料可加固定租金。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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