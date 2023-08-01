信義系中期盈利倒退兼減派息，光能遭大行降目標插近一成，應如何部署？

信義系股份昨日（31日）收市後公布今年上半年業績，三間公司盈利均倒退，並齊減派息，其中光伏玻璃生產商信義光能(00968)績後遭多間大行指業績遜預期，紛紛下調目標價，其中富瑞僅看5.67元，股價今日（1日）低開後愈跌愈急，半日急插近一成，為表現最差藍籌，同為藍籌的信義玻璃(00868)半日亦插逾半成，中期息大減56%的信義能源(03868)則插逾兩成。信義系股份尤其當中兩隻藍籌應如何部署呢？

（信義光能網頁截圖）

光能中期純利跌27%派息減25% 料下半年毛利率改善

信義光能截至6月31日止中期純利13.92億元，按年跌26.94%，主要受累於太陽能玻璃平均售價下降及成本壓力加大；每股基本盈利15.63仙，派發中期息7.5仙，按年減少25%。期內收入121.42億元，升25.21%。毛利率22%，按年減少8.7個百分點，主要因太陽能玻璃業務的盈利能力下降及發電場業務的利潤貢獻減少。

信義光能行政總裁李友情表示，次季毛利率已較首季有所改善，料下半年毛利率亦會較上半年好。公司上半年的資本開支為44億人民幣，料全年為95億人民幣。太陽能玻璃業務方面，集團預料今年行業的新增產能將按年下降，而下游需求快速增長，對公司更有利。公司計劃新增7條日熔量1000噸的生產線，令總日熔量增至26800噸。太陽能發電場業務方面，集團目標全年新增500至800兆瓦的太陽能發電站項目，而目前在建項目超過1000兆瓦，有信心全年目標可超額完成。另為減低國際貿易衝突帶來的風險，集團在今年上半年開始在馬來西亞建設生產線，預計將於明年上半年開始運作。

花旗：業績令人失望降目標至10元 摩通：目標降至9.8元

花旗發表研究報告指，信義光能上半年業績令人失望。由於信義光能玻璃業務利潤率下降，將2023年淨利潤預測下調20%，因多晶矽利潤減少，將2024年和2025年淨利潤預期下調8至11%，下調目標價13%至10元，但仍維持「買入」評級，理由是需求上升和成本下降推動利潤率恢復的潛力。

摩通指，信義光能上半年純利較該行預期低約20%，業績遜預期或由於較早簽署的天然氣合同導致天然氣成本高於預期，以及人民幣貶值影響。大多數負面消息主要來自今年首季，而次季太陽能玻璃的毛利率按季改善5至10個百分點，主要由於部分早期的天然氣合同被消化。踏入下半年，太陽能玻璃需求動態改善，價格前景正面，因此維持其「增持」評級，但將2023至2025年盈利預測下調3%至11%，以反映今年上半年的趨勢和產能放緩，目標價由10.6元降至9.8元。

富瑞：料今年供過於求局面持續 目標價降至5.67元



富瑞指，信義光能中期業績遜預期。雖然太陽能玻璃銷售量按年增長49.8%，但毛利率為15.2%，創歷史新低。管理層稱，第一季毛利率面臨成本上升壓力，第二季毛利率按季改善5至10%。預計2023財年供過於求的局面仍將持續，重申其「跑輸大市」評級，目標價由6.76元降至5.67元。

玻璃中期少賺35%派息減35% 毛利率降9.4個百分點至29%

至於信義玻璃，其截至6月30日止中期純利21.5億元，按年跌35%，每股盈利52.1仙，派中期股息每股26仙，按年減少35%。收益126.2億元，減少7.5%，主要由於人民幣貶值及浮法玻璃產品收益減少13.1%。毛利36.6億元，大幅減少30.2%。毛利率下降9.4個百分點至29%，因中國市場需求疲弱，供應短缺，導致浮法玻璃平均售價下降及原材料及能源平均成本大幅增加，從而導致浮法玻璃毛利率下跌，而汽車玻璃及建築玻璃業務毛利率下跌，主要由於期內生產成本增加所致。

同系的太陽能電站運營商信義能源中期純利按年跌9.02%至5.67億元，中期息按年減少55.84%至3.4仙，收入按年升2.45%至12.89億元，毛利率按年減少2.5個百分點至70.2%。

大和：上半年淨利潤符預期 收入及毛利率遜預期

大和指，信義玻璃上半年淨利潤符合預期，但收入及毛利率遜預期，予「優於大市」評級。公司上半年浮法玻璃價格下跌是主要拖累因素。集團收入按年跌8%至126億元，當中浮法玻璃收入跌13%，汽車玻璃微升2%，建築玻璃則升9%。鑑於汽車玻璃主要是出口至北美售後市場，收入按年和按半年增速減慢，或因為新車銷售蓋過二手車需求。建築玻璃保持穩健增長速度，可能因集團現時轉向有政府背景的項目，以及對多層玻璃的需求增加。

何啟俊：料光能下半年業績改善7.5元可吸 玻璃11元可博反彈

千里碩證券研究部經理何啟俊表示，信義光能上半年業績和市場預期落差很大，主要受累原材料純鹼價格上漲及光伏玻璃售價下降，但對公司下半年表現不擔心，因下半年為傳統光伏裝機旺季，料對光伏玻璃售價有支持，加上純鹼價格第二季已見回落，毛利率料可改善，而其現價預期市盈率只有14倍，低於5年平均水平，可於7.5元吸納。

至於信義玻璃，何啟俊指，因公司早前已發盈警，而盈利為預期上限，故股價跌幅較信義光能溫和。其業績主要受累浮法玻璃售價下降及原材料成本增加，與信義光能相似，下半年料同樣可受惠純鹼價格回落，但內地房地產市場仍低迷，樓房銷售及新屋動工都不理想，而中央政策能否令樓市景氣度回升仍有待觀察，故對其下半年業績不樂觀。不過，其股價每逢跌至11元就跌唔落，已形成三底支持，可於該處博反彈。

信義光能半日跌9.17%報7.63元，成交3.4億元；信義玻璃跌5.9%報12.12元，成交7858萬元；信義能源跌20.5%報1.9元，成交1.01億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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