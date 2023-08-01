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《午市前瞻》資金入市意欲仍然強勁 碧桂園取消配股消息負面

01/08/2023

　　恒生指數半日報20077，跌1點或不足0.1%，主板成交逾737億元。恒生中國企業指數報6899，跌不足1點。恒生科技指數報4579，升29點或0.6%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報355元，升0.6元或0.2%，成交41.34億元；阿里收報98.85元，升1.35元或1.4%，成交28.99億元；美團收報146.5元，升0.2元或0.1%，成交21.39億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及快手(01024)；快手收報69元，升1.8元或2.7%，成交25.86億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及快手。

 

連敬涵：能否持續守住20000難講

 

　　恒指昨日重返20000關口後後勁不繼，連續第二日於20300前受阻。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，內地公布製造業PMI較預期差，但恒指依然能守住20000，加上成交活躍，反映資金入市意欲仍強。但短期市況觀望，主要由於政治局會議公布政策方針後，未算有很實際的措施落地，仍流於口號式政策，料市場難以收貨。不過以資金表現而言，普遍氣氛尚算樂觀，能否持續守住20000點要觀望政策面消息。

 

(網上圖片)

 

碧桂園遲早再配股，龍湖可增持

　　據路透旗下《IFR》報道，早前市傳碧桂園(02007)計劃以每股1.3元配售18億股新股，集資23.4億元，每股配售價較昨日(31日)收市價1.58元折讓17.72%，但最新報道指碧桂園已取消了計劃。連敬涵指暫時未知碧桂園因何取消費配股計劃，但若屬實，於市場而言會較為負面，因臨門一腳失利，是碧桂園主動取消或有承配人臨時退出亦未知。另外，市場都知道碧桂園資金需求龐大，即使現時取消，未來亦大有機會再推，故後市維持看淡。

 

　　另一藍籌民企內房龍湖(00960)早前強勢，昨日高見23元水平後大幅回調，但今日跌穿20元後有資金流入，連敬涵指暫時可視20元為支持水平，雖然暫未有消息支撐，但亦可考慮於現價增持。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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