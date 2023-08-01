滙控中期業績勝預期續派季息兼回購，大行齊唱好股價再闖高唔怕繼續揸

滙控(00005)今日(1日)中午公布業績，中期列帳基準稅前盈利升1.5倍，次季則升89%勝預期，並一如市場預期派息10美仙，而今明兩年派息率為50%。集團又修訂回報指引，定下在2023及2024年實現約15%的有形股本回報率(ROTE)的目標，且擬展開新一輪最多20億美元回購。滙控績後獲多間大行唱好，其中大摩將目標價升至72.2元，午後股價最多升逾2%高見66.7元，若有貨應趁高沽出獲利抑或繼續持有呢？如果無貨，又如何部署？

（資料圖片）

中期列帳基準稅前盈利升1.5倍次季升89% 中期息10美仙



滙控截至今年6月底止，中期列帳基準稅前盈利216.57億美元，按年升1.47倍，每股基本盈利0.86美元，中期派息每股0.1美元。期內收入達369億美元，按年增加123億美元或50.2%，而香港上海滙豐銀行列帳基準除稅前利潤升90.4%至109.17億美元。上半年預期信貸損失及其他信貸減值準備為13億美元，提撥包括與中國內地商用物業行業有關的3億美元，以及英國工商金融業務的提撥。普通股權一級資本比率為14.7%，較2022年第四季增加0.5個百分點。以年率計之平均有形股本回報率為22.4%，2022年上半年為10.6%。

單計第二季，集團列帳基準稅前盈利87.71億美元，按年升89.2%，勝預期，按季則跌31.9%，固定匯率除稅前盈利錄87.71億美元，按年升92.1%。收入增加45億美元至167億美元，全線環球業務均錄得增長，主要反映利率上升。淨利息收益率為1.72%，較第一季上升3個基點。預期信貸損失為9億美元，增幅為5億美元。

擬展開最多20億美元回購 今明年派息率50%



滙控又公布，擬展開最多達20億美元的進一步股份回購。預計股份回購即將展開，並將於3個月內完成。2023年及以後的進一步回購將視乎是否有適當的資本水平而定。集團亦擬將普通股權一級比率維持在14%至14.5%的中期目標範圍，並力求於長期降低此範圍，而2023及2024年派息率為50%。此外，滙控修訂2023及2024年的回報指引，目標在2023及2024年實現約15%的有形股本回報率，又將2023年淨利息收益全年指引上調至350億美元以上。

滙控行政總裁祈耀年表示，滙豐上半年表現強勁，並有信心實現2023及2024年修訂後的有形股本回報率目標約15%，派發每股0.1美元的第二次股息，以及最多達20億美元的2023年第二輪股份回購之方式回饋股東，並預期集團日後仍然擁有雄厚的資本分派能力。集團面對環球經濟眾多挑戰仍須加倍努力，但對未來充滿信心，實現收入多元化，同時繼續嚴控成本。

大摩：撥備前盈利勝預期 目標價升至72.2元

大摩發表研究報告指，滙控次季收入勝預期，撥備前經營盈利較市場預測高12%，又超出大摩預估7%，主要由較佳的淨息差及其他收入帶動，管理層調升指引後，預測數字更接近市場預期，而集團公布擬啟動最多達20億美元的股份回購計劃，則達預期上限，目標價由67.5元上調至72.2元，評級「增持」。

花旗指，滙控第二季業績表現勝預期，並上調有形股本回報率及淨利息收入指引。集團一如預期向股東分派資本，包括派息10美仙和公布20億美元的股份回購計劃，可獲市場好評。集團第二季呈現佳績，加上回購計劃令人鼓舞，前景又瑰麗，料足以推動分析師將其盈利預測上調低至中單位數，予「買入」評級，並列入正面觀察名單。另富瑞指，滙控季績強勁，成本及信貸情況與預測相若，有形股本回報率指引上調，予「買入」評級。



林嘉麒：業績勝預期兼有派息憧憬 股價不難見70元

元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，滙控業績有頗多賣點，其中上半年列帳基準稅前盈利216.57億美元，按年升1.47倍，好過市場預期介乎203億至213億美元，收入亦大幅增長50%比預期好，且第二季按季有增加，而撥備虧損9.4億美元，包括與中國商用物業行業有關的3億美元，以及來自英國那邊3億美元減值虧損，都已在市場預期內。另第二季派息10美仙，與市場預期一樣，即連續兩季都有派息，下半年除非經濟大環境很差，否則繼續派季息機會高，可大大增強市場信心。如滙控派息復常對股份價值有幫助，但能否進一步提高就要看經濟表現，既然美國也指經濟可軟著陸，滙控下半年繼續派息機率應可提升。至於回購方面仍是20億美元，亦與市場預期一樣。

（《hot talk 1點鐘》節目截圖）

林嘉麒續指，滙控業績比市場預期好兼且有派息憧憬，而現時其預測息率近7厘，又預期今年及明年派息比率都達50%，股價短期料續向上，若美國再加息機率降低或會令股價稍為調整，但空間應不大，中長線升幅應不錯。滙控以往市帳率達1.5倍，現時約1倍仍屬合理估值，股價應不難升至70元或以上。另值得一提，恒生(00011)及中銀香港(02388)業績都不及以往，而恒生市帳率1.3倍，股息回報只有5厘，中銀雖然市帳率只有0.8倍，股息率有7厘，但其盈利表現可能繼續下滑，故無論往後業績表現及派息變化，滙控都應較吸引，短期股價表現料比恒生及中銀強。

滙控收市升1.69%報66.3元，最多升2.3%高見66.7元，成交23.01億元。恒生同樣於中午公布業績，中期純利按年增長79%至98.27億元，派第二次中期息每股1.1元，今年上半年合共派息2.2元，較去年上半年升57%，但股價卻跌2.53%收報115.7元。其他本地銀行股表現各異，中銀香港跌0.84%報23.5元，渣打(02888)升0.4%報74.55元，東亞(00023)升2.84%報12.3元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評滙控及港股大市，立即重溫





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