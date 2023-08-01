澳門7月賭收166.62億澳門元，按年大增41倍，勝預期
01/08/2023
澳門博彩監察協調局公布，7月博彩毛收入166.62億澳門元，按年大增約41倍，勝預期。相對於疫情前2019年同期的244.53億澳門元，已恢復至68%的水平。
1-7月份博彩毛收入967.98億澳門元，按年增長2.63倍。
撰文：經濟通採訪組
etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情
01/08/2023
澳門博彩監察協調局公布，7月博彩毛收入166.62億澳門元，按年大增約41倍，勝預期。相對於疫情前2019年同期的244.53億澳門元，已恢復至68%的水平。
1-7月份博彩毛收入967.98億澳門元，按年增長2.63倍。
撰文：經濟通採訪組
etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情
更多財經熱話
01/08/2023
01/08/2023
01/08/2023
01/08/2023
01/08/2023
01/08/2023
31/07/2023
31/07/2023
31/07/2023
延伸閱讀
01/08/2023 16:11 恒指收跌67點報20011，信義光能瀉10%，碧桂園挫8%
01/08/2023 15:17 【滙控業績】滙控:每季檢視是否加推回購，無意改變在內地策略
01/08/2023 14:14 【滙控業績】滙控：無意把總部撤離英國，仍嘗試出售俄羅斯業務
01/08/2023 12:01 【滙控業績】滙控中期列帳基準稅前盈利升1.5倍，息10美仙
01/08/2023 12:08 【滙控業績】滙控次季列帳基準除稅前盈利升89%，勝預期
01/08/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出５９﹒６１億元，買快手沽恒生國企
01/08/2023 08:22 【大行炒Ｄ乜】星展看淡內航股，大行對聯想看法分歧
28/07/2023 14:45 《嚟緊炒Ｄ乜》理文造紙成功築底，中線目標價３﹒９３銀
01/08/2023 16:30 《財資快訊》美電軟報７﹒７９３７，一年期拆息維持５﹒３厘
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2023 16:35
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2023 16:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/08/2023 16:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|香港政情01/08/2023
登記選民數目連跌兩年，18至30歲組別按年減一成
|財經熱話01/08/2023
澳門7月賭收166.62億澳門元，按年大增41倍，勝預期
|財經熱話01/08/2023
滙控中期列帳基準稅前盈利升1.5倍，息10美仙
|財經熱話01/08/2023
信義系中期盈利倒退兼減派息，光能遭大行降目標插近一成，應如何部署？
|財經熱話01/08/2023
《午市前瞻》資金入市意欲仍然強勁 碧桂園取消配股消息負面
|財經熱話01/08/2023
【企業盈喜】快手上半年虧轉盈，股價部署策略
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰