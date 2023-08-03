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【虛幣世界】比特幣持續拉鋸，並回到2.92萬美元位置

03/08/2023

　　消息指，亞洲市場開盤前不久，比特幣的過山車之旅似乎至少暫時結束了，比特幣交易價格約為29207美元，基本持平，回到了自上周以來一直佔據的500美元窄幅區間七月。


　　早前有報導稱惠譽下調了美國國債評級，MicroStrategy 計劃購買更多比特幣，但在新聞網站Semafor報導後，比特幣價格暴跌至29000 美元以下，加上幣安可能面臨聯邦刑事指控，令市場情緒緊張。


　　Crypto Derivatives Exchange's首席商務官Luuk Strijers分析指，BTC和ETH的Deribit 波動率指數(DVOL)目前處於前所未有的低水平，並指出以太坊的DVOL 交易價格低於比特幣的DVOL，這是一種罕見的情況。


　　不過，他補充說，市場預計波動性將大幅上升。這在很大程度上是由貝萊德現貨ETF 即將出台的裁決和即將到來的比特幣減半等因素推動的。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報29158.75元，跌0.09%(24小時比較．下同)；以太幣現報1839.65元，跌0.25%；艾達幣報0.2992元，跌0.03%；瑞波幣報0.6816元，跌0.48%。

　　經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？

請即到:http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php 　　

又或者去Down App: https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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