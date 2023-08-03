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李澤鉅：現時買地及買樓較3年前市況安全，長和回購視乎市況

03/08/2023

　　長和系周四（3日）公布上半年業績，長和(00001)中期純利按年跌41%至112.08億元，中期息亦減一成至75.6仙，但撇除2022年之一次性收益淨額，股東應佔基本溢利則減少13%。而長實中期純利則按年倒退20%至103.31億元，中期息維持0.43元。

 

李澤鉅（網上截圖）

 

若撇除一次性貢獻及計及回購因素 僅少賺4%

 

　　對於長實(01113)中期業績下滑，長實主席李澤鉅於網上業績會議上解釋，指若撇除2022年出售飛機租賃業務的一次性貢獻，及計算股份回購計劃的正面影響，則是次中期業績僅減少4%。總的來說，在目前地產市道下，可以說集團的現況符合期望，業務發展亦按既定計劃實現。

 

　　他又指，公司仍處於復甦階後，正在收購的英國房託Civitas Social Housing有助未來收入多元化。至於酒店、基建、酒館業務發展不一，他形容，公司仍處於良好位置，一切正依計劃進行。

 

　　至於會否再作回購，他不予置評，僅指出集團一直以此良好方式提升股東價值；派息政策方面，基於集團謹守財務紀律，看法為優於同業。寫字樓方面，李澤鉅稱，其收入貢獻仍然受壓，公司致力做得更好。長江中心二期已平頂，預租工作一直在進行當中，他亦相信，項目設計彈性將會成為日後本港新標準。

 

現時買地及買樓較3年前市況安全

 

　　李澤鉅又形容本港樓市環境困難，但認為息口等風險前景較為清晰，情況較3年前為好，地價亦跌至接近政府所訂成本，但認為進一步下跌機率較小。他亦指出，集團會在趨勢明朗下買地，而現時買地亦較3年前安全。

 

　　對於周四旗下油塘東源街項目「親海駅II」開價，首批132伙折實平均呎價14997元，估計為2016年後、過去7年市區最平的新盤項目。他回應指出，集團僅以吸引，或市價推盤，以推動物業銷售及資金流轉。

 

料全年港口業務表現持平 長和回購視乎市場環境

 

 （資料圖片）

 

　　長和主席李澤鉅在會議上指出，歐美存貨積壓應於下半年逐步舒緩，貨運量料於今年第四季有所改善，惟料全年港口業務表現按年持平。

 

　　至於集團上半年未有進行回購，他指出，由於宏觀經濟不確定情況，以保持現金，至於下半年會否恢復，仍取決於市場環境，但他暫時對此看法樂觀。

 

　　李澤鉅亦稱，基於集團多元化業務，長期仍會持續尋求新業務機會，又指出過去數年集團面對挑戰，但仍能良好應對，並維持強勁財務表現。雖然上半年未有收購動作，但業績來自原生增長，他亦認為其回報可觀，僅港口、零售因投資新技術而資本支出上升。

 

有信心交易與Vodafone雙方英國電訊業務合併交易成功

 

　　長和董事總經理霍建寧提到，有信心交易與Vodafone雙方英國電訊業務合併交易成功，將與英國競爭與市場管理局（CMA）洽談，以反映交易將對客戶及英國有利意見。他又指，集團5G資本支出已於去年見頂，根據輕資產政策，今年電訊資本開支將會持續減少。

 

　　屈臣氏董事總經理黎啟明指出，今年新增店舖目標回復至疫情前的1000間。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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