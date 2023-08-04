《午市前瞻》恒指久守不升勢見萬九 內銀下半年盈利表現多重受壓

恒生指數半日報19612，升191點或1%，主板成交逾693億元。恒生中國企業指數報6746，升94點或1.4%。恒生科技指數報4492，升86點或2%。

恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報343.2元，升1元或0.3%，成交41.17億元；阿里收報95.05元，升1.9元或2%，成交18.06億元；美團收報144.2元，升4元或2.9%，成交16.51億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(網上圖片)

曾永堅：恒指暫須守19500

恒指今早曾反彈超過400點，但短線沽壓仍重，半日升幅收窄至近200點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指反彈與內地政策短線利好消息有關，但本周大市普遍受壓，主因政治局會議消息消化後，中央並未公布市場所預期的大刀闊斧措施，弱化早前的利好情緒。外圍方面，美國遭惠譽降低債務評級亦引發市場利淡情緒，故短期恒指有力先守住250天線約19500水平，但若利淡情緒持續過久，市場失去耐性便有可能失守19500，繼而下探19000。

內房問題與信貸需求弱拖累內銀盈利

內地券商迎來「定向降準」，中國結算宣布，擬自10月起進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，將該比例由現行的16%調降至平均接近13%，預計可向市場釋放300億至400億元人民幣資金規模。消息刺激一眾中資券商股份抽升，中信証券(06030)一度升逾5%，熱炒國聯證券(01456)一度飆至5元水平。

(經濟通HV2報價系統截圖)

曾永堅指內銀降準已早為市場預期，故目前針對券商定向降準措施並未刺激內銀股股價。他指，內房債務問題始終根深蒂固，其中與內銀關係亦錯綜複雜，一日內房問題仍然存在，內銀在資產質素方面仍有較大負擔，將不利股價表現。

另外，曾永堅又指內地居民消費信心仍弱，信貸需求亦自然不高，雖有政策刺激消費，但消費力始終低下，令內銀其中一個重要收入來源亦會受壓，難以對其下半年盈利表現樂觀，故並不建議中長線部署內銀股。



撰文: 經濟通通訊社市場組

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