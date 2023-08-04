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《嚟緊炒D乜》金沙中國突破250周線，目標價40.55銀

04/08/2023

　　金沙中國(01928)下周五(11日)公布截至今年6月30日止中期業績。金沙中國於澳門發展、擁有及經營綜合度假村及娛樂場，包括博彩及相關業務。

 

（金沙中國網頁截圖）


　　截至今年3月底止第一季度，根據美國公認會計原則綜合財務業績，金沙中國期內淨收入按年增加1.3倍至12.7億美元；經調整物業EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)為3.98億美元，而上年同期經調整物業EBITDA虧損為1100萬美元；淨虧損由上年同期3.36億美元收窄至期內1000萬美元。


　　澳門博彩監察協調局近日公布，澳門今年7月博彩毛收入166.62億澳門元，是疫情以來單月最高，按年大增約41倍，按月增9.5%，勝預期。相對於疫情前2019年同期的244.53億澳門元，已恢復至68%的水平。1至7月份博彩毛收入967.98億澳門元，按年增長2.63倍。


外資大行看好　最牛睇43銀


　　滙證發表研究報告指，澳門7月博彩總收入166.62億澳門元，處於高端水平，為2019年水平的68%，全月平均日均收益率為每天5.37億澳門元，按月上升6%，符合歷史趨勢，而博彩營運商旗下酒店在暑假入住率錄得逾90%，預計相關的酒店供應量未來會進一步增加，有助支持澳門的復甦。


　　滙證表示，夏季潛在的強勁需求或是即將到來的催化劑，現時濠賭股行業估值不高，看好金沙中國，因為其酒店庫存龐大且專注於中場業務。


　　另外，瑞銀維持金沙中國買入評級，目標價34.2銀；麥格理則維持其跑贏大市評級，目標價42.9銀。


　　技術走勢方面，周線圖顯示，金沙中國突破250周線，走勢現突破向上形態，9RSI雖然回落至57水平，錢駿建議現價29.5銀買入，首站36銀，中線以40.55銀為最終獲利目標，跌穿27銀止蝕。

 

 （經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：錢駿

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