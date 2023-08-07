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《午市前瞻》大市還看內地經濟表現 醫藥股表現疲弱不宜沽手

07/08/2023

　　恒生指數半日報19535，跌4點或不足0.1%，主板成交逾431億元。恒生中國企業指數報6727，跌5點或不足0.1%。恒生科技指數報4485，跌11點或0.3%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報339.4元，跌4元或1.2%，成交16.3億元；美團收報144.2元，升0.2元或0.1%，成交10.03億元；阿里收報95.6元，升0.45元或0.5%，成交9.89億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。


　　恒指兩大跌幅股份依次為翰森製藥(03692)及碧桂園(02007)；翰森製藥收報10.2元，跌1.18元或10.4%，成交1.05億元，盤中低見10.04元，最高見11.36元；國藥(01099)跌13.6%，報21.25元；藥明生物(02269)跌3.3%，報43.45元。


　　碧桂園收報1.33元，跌0.1元或7%，成交3.45億元。恒指兩大升幅股份依次為海底撈(06862)及百威亞太(01876)；海底撈收報22.45元，升0.95元或4.4%，成交2.76億元，盤中高見22.6元，最低見21.2元；百威亞太收報18.32元，升0.6元或3.4%，成交7985萬元。

 

(信達生物網頁截圖)

 

溫鋼城：恒指本周料於19000至19800上落


　　恒指上周迫近20400點不破後持續回調，上周四試穿19400後見支持。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，近期市場觀望中央是否有進一步措施出台，但上周五公布的措施明顯令市場失望，因為大多數措施均與以往推出的相似，未令市場驚喜。他指，現時情況類似2015至2016年，市場相信中央會救市，但仍有待中央發出更多訊號，屆時市況便有機會逆轉。


　　溫鋼城提到，市況須待內地經濟數據有明顯好轉後才會爆邊向上，但最新公布的7月份PMI差過市場預期，若本周內公布的7月份CPI按年轉跌，將進一步削弱市場信心。但他預計港股業績期普遍不過不失，料恒指本周維持在19000至19800窄幅上落。


醫藥股縱無反腐利淡因素亦難看好


　　內地醫療行藥反腐力度擴大，內媒引述數據指今年截至7月26日，全國已有至少155位醫院院長、書記被查，另外亦已有多場學術會議延期或取消。港股醫療板塊今日全線大跌，信達(01801)半日跌幅逼近12%領跌，國企背景醫藥股跌殘，國藥(01099)半日跌逾13%，中藥(00570)跌近12%。


　　溫鋼城指撇除今次反腐風波，醫藥板塊自疫情以後猶如一池死水，多隻醫藥股都難以看上眼，即使如石藥(01093)或中生(01177)等藍籌醫藥股股價表現都一路下滑，加上今次的利淡消息，絕不建議現時入手撈底。


　　若仍持有醫藥股份，他認為相關佔比不超過5%仍可持有，但若超過5%便須先行止蝕離場。他亦指，即使互聯網醫藥股如阿里健康(00241)及平安好醫生(01833)等今日跑贏醫藥板，但自身業務表現不佳，亦難以入手，故中短期都不建議買入任何醫藥股。

 

信達生物股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖) 

 

百濟神州股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

藥明康德股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖) 

 

中生製藥股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖) 

 

國藥股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖) 

 

 

撰文: 經濟通訊社市場組

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