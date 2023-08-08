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傳A股擬放寬即日鮮交易，券商股逆市造好可再吼？

08/08/2023

　　自7月底中共中央政治局會議提出要「活躍資本市場，提振投資者信心」後，內地券商政策利好消息不斷，先是早前中證監召集幾家頭部券商開會，有券商建議降低印花稅，繼而有官媒發文鼓勵居民入市賺錢助消費，另中國證券登記結算公司調降股票最低結算備付金繳納比例。最新又傳A股擬放寬即日鮮交易，雖券商稱沒收到有關測試信息，但券商股經上月尾拉升後，今日(8日)再普遍逆市造好，券商板塊再受關注，可否趁機吸納呢？

 

（中信証券網頁截圖）

 

傳內測「T+0」單次回轉交易　惟券商稱沒收測試信息

 

　　昨日(7日)市場傳言，內地部分券商正在內測「T+0」單次回轉交易，即允許A股每隻股票日內回轉交易一次(港稱：即日鮮)。對此，《澎湃新聞》向包括多家頭部機構在內的十家券商進行情況了解，有頭部券商相關負責人表示沒有收到相關測試信息。《中國證券報》旗下網媒也引述多家頭部券商以及中型券商表示，未聽說過。


　　7月底召開的中共中央政治局會議指出，要「活躍資本市場，提振投資者信心」。在這一提法下，市場對於A股實施「T+0」的討論尤為熱烈。目前，內地股票市場實行「T+1」交易制度，即當日買入的股票當天不能賣出，要等下一個交易日才可操作。但值得注意的是，A股曾在1992年開啟過「T+0」交易制度，後來為維護股票市場穩定，在1995年1月又改回了「T+1」交易制度，並一直沿用超過28年至今。對於A股重新恢復股票「T+0」交易的可能性，包括監管在內的市場各方，近年來正不斷研究推出的可能性。

 

官媒鼓勵入市賺錢助消費　中國結算降股票結算備付金

 

　　券商股近期可說消息不斷，先是中證監召集幾家頭部券商，就政治局會議提出「活躍資本市場，提振投資者信心」廣泛徵求意見，有傳與會代表提出的建議包括降低印花稅、暫緩新股發行等。另官媒《經濟日報》上周四(3日)發文指，有錢才能消費、才敢消費，是顛撲不破的道理。做大消費蛋糕，需要讓老百姓的「錢袋子」鼓起來，包括想方設法提高居民財產性收入，讓居民通過股票、基金等渠道也能賺到錢，從而化消費意願為消費能力。從這個角度來說，發揮好資本市場的作用，是恢復和擴大消費的必要之舉。

 

　　上周五(4日)內地券商又迎來「定向降準」，中國證券登記結算公司宣布，擬自10月起進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，將該比例由現行的16%調降至平均接近13%，並正式實施股票類業務最低結算備付金繳納比例差異化安排。業內人士表示，中國結算調降最低結算備付金繳納比例，預計可向市場釋放300億至400億人民幣資金規模，在確保結算系統安全的基礎上，將進一步強化結算風險管理的精細化水平，提升市場資金使用效率，助力提振市場信心。

華泰證券：呵護措施有望落地　國泰君安：券商股被嚴重低估


　　華泰證券表示，國家重要會議提出要「活躍資本市場，提振投資者信心」，關注點從制度建設轉向市場呵護。此前國家重要會議2022年4月提出相似表述「保持資本市場平穩運行」，隨後市場逐步修復並迎來階段性行情。本次訊號釋放後，相關市場呵護措施也有望進一步落地，提振市場情緒和交投活躍度。


　　國泰君安(02611)表示，當前券商板塊隱含過度悲觀預期，且被嚴重低估，安全邊際和性價比極高，預計高層重磅會議後更多活躍資本市場政策將加速出台，利好行業發展，建議增持受益於活躍資本市場政策的券商板塊。浙商證券表示，今年以來證券行業利好政策頻出，全面註冊制落地，下調最低備付金繳納比例提高券商資金使用效率，下調轉融通成本提高市場活躍度，看好證券全年業績恢復以及板塊估值修復。

 

　　平安證券表示，資本市場對實體經濟的服務力度和重要性將繼續增加，預計券商多項業務將受益於資本市場改革深化帶來的長期政策紅利。建議關注綜合實力較強、競爭優勢有望進一步強化的龍頭券商中信証券(06030)(滬：600030)、中金公司(03908)(滬：601995)、華泰證券(滬：601688)等，以及直接受益於市場景氣度提升的金融信息服務公司。

 

郭家耀：受惠政策A股交投或急增    中信証券現價可吸

 

　　匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀指，近期內地政策對券商股正面，除降低股票結算備付金外，若A股「T+0」交易可落實，應會對交投量有幫助，利好券商的收入及業績表現。事實上，A股長時間處於低水平，每日成交只有約10000億人民幣，如再推「T+0」交易制度加上其他支持政策，交投量有機會升四、五成，之前備受冷落股價偏低的券商股應可受惠持續向好，其中龍頭中信証券現價已可吸納，而中金公司做IPO較多，受惠程度較低。

 

　　今日券商股普遍逆市上升，其中光大證券(06178)飆逾4%，中金公司升2.5%，中信証券及中國銀河(06881)都升約2%。

 


 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2023 14:00
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