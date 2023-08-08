《午市前瞻》中央或先處理災情後再出手救市 消費股宜揀餐飲體品

恒生指數半日報19270，跌267點或1.4%，主板成交超過543億元。恒生中國企業指數報6622，跌111點或1.7%。恒生科技指數報4403，跌96點或2.1%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報335元，跌6.2元或1.8%，成交24.87億元；阿里收報93.4元，跌2.2元或2.3%，成交13.72億元；美團收報141元，跌3.7元或2.6%，成交13.11億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。



恒指兩大跌幅股份依次為龍湖(00960)及碧桂園(02007)；龍湖收報17.16元，跌1.72元或9.1%，成交4.52億元，盤中低見17.16元，最高見18.82元；碧桂園收報1.22元，跌0.1元或7.6%，成交3.53億元。恒指兩大升幅股份依次為中國宏橋(01378)及中石油(00857)；中國宏橋收報7.79元，升0.39元或5.3%，成交1.76億元，盤中高見7.83元，最低見7.3元；中石油收報5.78元，升0.14元或2.5%，成交3.27億元。

(海底撈網頁截圖)

黃偉康：本周目標先守穩100天線

恒指持續弱勢，但今早跌穿50天線見支持後回升，半日跌幅收窄至約267點。資深財經分析師黃偉康向《經濟通通訊社》表示，恒指前兩星期的憧憬氣氛已消散，近期成交回落，反映大市正尋持支持。他早前預期19168會有支持，今日略為跌穿後亦有向上收復，故預計市況亦未到最差情況，但若期望本周重上20000則有較大難度。



他指，雖然市場仍對中央措施有所預期，但目前內地正面對嚴重水災，中央是否會暫時先處理災情，而暫時不會推出進一步刺激經濟措施亦未知，故市場仍處於觀望等待，憧憬本周恒指先以守住100天線為目標。

海底撈短炒要快 二線體品股滔搏較值博



內地將於明日公布7月份CPI，今日各類別消費類股份普遍下跌。黃偉康指很難對內地CPI有期望，以內房為例，各家內房每月銷售額仍然低迷，反映內地居民消費力疲弱，拖累本港零售銷售數字亦走弱。他提到，若將消費類股份以消費額分類，最大額的內房仍難一時改善銷售，整體上依然等待中央救市。相反，細額消費類別諸如餐飲、零售則有望較為樂觀，推行刺激政策亦較容易。



黃偉康提到，近期海底撈強勢，今日逆市走高，預計走勢有望繼續向上挑戰；但要留意24.5至24.6元阻力大，現價入手水位低，回落至21.5至22元會較值博。另外，體育用品股亦容易受政策面推動，但藍籌體品股李寧(02331)及安踏(02020)走勢較差，相反361度(01361)走勢最強，但現價入手風險較高。以追落後計，入手滔搏(06110)或特步(01368)會較為合理，當中滔搏走勢有望破位，若能突破8元則會有更大升幅。



小鵬回落吼得過



至於車股方面，黃偉康指大眾選擇入股小鵬(09868)亦是看好內地電動車市場，故中長線他維持看好。但中短線部署方面，理想(02015)走勢強勁亦即將公布業績，現價水位太高難追入，相反小鵬(09868)消化大眾入股消息後已向下調整，69.5元附近值得吸納。

海底撈股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

小鵬汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

李寧股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

安踏股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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