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《午市前瞻》恒指或試穿萬九但料升浪未完 理想不妨趁低吸納

09/08/2023

　　恒生指數半日報19173，跌10點或不足0.1%，主板成交逾458億元。恒生中國企業指數報6577，跌9點或0.2%。恒生科技指數報4345，跌28點或0.7%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及友邦(01299)；騰訊收報334.2元，跌0.6元或0.2%，成交21.58億元；阿里收報93.75元，升0.7元或0.8%，成交12.73億元；友邦收報71.9元，跌0.6元或0.8%，成交11.85億元。國指三大成交股份依次為騰訊、理想汽車(02015)及阿里；理想汽車收報166.7元，跌10.8元或6.1%，成交16.42億元。科指三大成交股份依次為騰訊、理想汽車及阿里。


　　恒指兩大跌幅股份依次為碧桂園(02007)及碧桂園服務(06098)；碧桂園收報1.08元，跌0.05元或4.4%，成交4.84億元，盤中低見1.03元，最高見1.13元；碧桂園服務收報7.83元，跌0.29元或3.6%，成交5.22億元。恒指兩大升幅股份依次為中國生物製藥(01177)及翰森製藥(03692)；中國生物製藥收報3.25元，升0.15元或4.8%，成交1.22億元，盤中高見3.27元，最低見3.08元；翰森製藥收報10.58元，升0.48元或4.8%，成交4949萬元。

 

(理想汽車網頁截圖)

 

連敬涵：港股未至於跌穿7月低位


　　穆迪宣布下調美國10間中小型銀行信貸評級，投資者再度憂慮美國銀行系統風險。港股疲弱，惟上午中段有資金流入，恒指一度轉跌為升。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指昨日失守250天線，今早再穿50天線，縱使成交縮減，但港股持續弱勢，恒指短線試穿19000機會不小。


　　他指，內地7月份CPI按年轉跌，出現通縮情況，連帶外圍消息均較負面，唯有寄望業績期會有較多驚喜，從而支持恒指守穩19000。不過，他亦指出，港股仍處於一浪高於一浪形態，短期未至於跌穿7月低位18562，但對於試穿19000須做好心理準備。


理想觸20天線可吼  比亞迪宜先觀望


　　理想(02015)公布第二季純利22.93億元人民幣，而對上一年同期淨虧損6.18億元人民幣，期內收入大增2.28倍至286.53億元人民幣。但市場早已預期理想會有佳績，故績後反見理想美股及港股同樣捱沽，理想港股早段低見160元有資金流入，令跌幅收窄。連敬涵認為，理想業績良好，不妨趁績後散水入手。不過現時只為調整的第一日，過去三個月以來，理想都沿20天線攀升，現時估計跌近20天線後會有支持，加上已由高位累跌近30元，值博空間亦大，故於20天線約158元可以一試。

 

理想汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

(比亞迪網頁截圖)


　　另外，比亞迪(01211)連日跟隨車股回調，今日正式跌穿50天線，連敬涵指跌穿50天線後的確令比亞迪技術走勢轉差，因近期車股利好因素己逐步消化，未來觀望比亞迪的海外發展戰略，才有望為市場帶來較大驚喜。部署方面，因今日走勢轉差，未有貨者暫不宜撈底，應觀望一至兩日，待股價靠穩後再入市；至於已持貨者，中長線亦不用急於沽貨，因為比亞迪業績仍對股價有支持，可繼續持有。

 

比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2023 13:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2023 13:09
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2023 13:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2023 12:50
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