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中電信增派息獲大行唱好，國泰虧轉盈收益倍升，兩隻績優股都可吼？

09/08/2023

　　港股踏入業績期，是時候於績優股中尋寶。中電信(00728)及國泰航空(00293)分別於昨日(8日)收市後及今日(9日)中午公布業績，中電信中期多賺一成，派息增至14.32分民幣，並建議今年派息比率增至70%以上，績後獲大行唱好；國泰中期虧轉盈賺42.68億元，符合7月中發布的盈喜預期，收益按年升1.35倍至436億元，並擬向港府贖回優先股。兩隻股份今日股價變動不大，業績對辦下可否吸納呢？

 

（Shutterstock）

 

中電信中期多賺一成派息14.32分人幣　今年派息比率或逾70%

 

　　中電信截至2023年6月30日止中期純利201.53億元(人民幣．下同)，按年升10.18%；每股基本盈利0.22元，派發中期息0.1432元，按年增19.3%。期內收入2606.64億元，升7.57%；除稅前溢利261.8億元，升9.43%。其中移動通信服務收入按年升2.7%至1016億元，5G套餐用戶滲透率達73.4%，移動用戶每月每戶平均收入(ARPU)達46.2元。

 

　　中電信董事長兼首席執行官柯瑞文表示，內地雲服務市場空間巨大，雲業務收入佔整體數字經濟的比例較高，旗下「天翼雲」連續兩年收入規模錄100%以上增長，今年上半年相關收入增63.4%至458.86億元，將力爭今年千億元的目標不動搖。被問到未來有否分拆天翼雲的計劃，柯瑞文指，該業務正處於「做強品牌、做大影響、做深技術」的階段，屬於「雲網融合」的雲服務，因此沒有打算將雲、網分開。


　　另集團中期派息0.1432元，較去年同期提升19.3%，派息率65%。柯瑞文指，將按照發行A股時的承諾，向股東大會建議2023年度以現金方式分配的利潤提升至年度純利的70%以上。

 

富瑞：雲服務表現出色目標升至5.24元　花旗：股息率吸引

 

　　富瑞發表研報指，中電信第二季服務收入、EBITDA及盈利分別按年增長5.5%、5.3%及10%，增幅較第一季放緩，集團雲服務表現出色，預期2023財年會再翻倍。集團5G業務佔今年上半年服務收入的29.1%，高於去年上半年的26.6%。中電信仍具吸引力，市帳率為0.7倍，股息收益率為6.5%，並承諾全年派息比率超過70%，將目標價由5.18元升至5.24元，予「買入」評級。

 

　　花旗指，中電信上半年純利按年增10.2%，達市場對全年盈利預測的65%，大致符合其歷史軌跡。管理層指，其雲業務收入增速將於下半年加快，估計工業數字化收入增長也同步加速，維持「買入」評級，以反映未來收入增長加快，盈利增長有望反彈，以及股息率達7厘具吸引力，惟目標價由4.62元輕微下調至4.56元。

 

　　摩通指，中電信第二季業績好壞參半，各業務收入增長偏弱，但盈利增長依然強韌，這歸功於集團嚴控成本。看好其雲業務發展為三大電訊商中最快、AI模型穩步發展和明年股息率料高達8厘，維持「增持」評級，惟將目標價由5元下調至4.7元。摩根士丹利指，中電信次季業績大致符合預期，正逐步實現全年增長兩位數的指引，管理層亦重申全年派息率逾70%，予目標價5元及「增持」評級。

熊麗萍：雲業務收入佔比增兼股息率高　3.9元可先買一注

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，中電信業績中規中矩，不算有驚喜，但保持到10%盈利增長，和首季相若，而在數字產業包括雲業務方面收入佔比一直增加，上半年佔了26%，比之前24%進一步擴大，事實上現時電訊商已不能再靠傳統電訊業務，要配合內地數字經濟的發展，雲業務發展很重要。業績中唯一偏淡的是5G每月每戶平均收入(ARPU)正下跌，但整體業績算「交到貨」，管理層對往後產業數字化的發展也有很多計劃。買中電信除了看基本面，也要看派息，其股息率算高，3.9元附近可先買第一注。

 

國泰中期虧轉盈賺42.68億元　擬年底前贖回一半優先股

 

　　國泰航空截至今年6月底止中期，錄得股東應佔溢利42.68億元，去年同期錄虧損49.99億元，每股基本盈利61.5仙，不派息。若撇除優先股部分，國泰上半年普通股股東應佔溢利為39.59億元，去年同期虧損52.99億元。期內收益435.93億元，按年升1.35倍。其中客運收益為250.13億元，按年增1109.5%；貨運收益為107.41億元，按年減11.6%。香港快運上半年錄得溢利3.33億元，去年同期錄虧損8.24億元。

 

（資料圖片）

 

　　國泰主席賀以禮表示，集團可載客量於今年3月已達疫情前約一半，料今年底客運量恢復至疫情前七成，2024年底全面恢復。貨運業務方面，隨著踏入傳統旺季，第三季度末的載貨噸數將有所改善。另外，集團計劃於今年底前贖回50%的優先股，贖回價超過97.5億元，目標在明年7月底前贖回餘下優先股。財務總栽沈碧嘉補充，截至今年6月底，集團有約240億流動資金，故希望償還政府於優先股的投資。派息方面，行政總裁林紹波表示，由於集團正處於反彈初期，暫時未有派息時間表，將審視往後表現再決定派息與否。

黃德几：業績對辦惟股價已反映　短期難再升中線上望9元

 

　　金利豐證券研究部執行董事黃德几指，國泰今次業績令人滿意，中期由蝕50億元轉賺42億元，期內收益也升1.3倍，始終疫情後復常最先受益會是出行相關行業，國泰尤其受惠港人疫後外遊意欲高，即使其機票價格較高，始終是港人鍾情的航空公司。另集團現金流、航班及航點亦見持續增加，宣布擬向港府贖回優先股亦屬正面消息。隨著現金流改善，相信除贖回優先股及償債外，長遠亦有機會再派股息。不過，本港疫後復常起步比新加坡慢，國泰在人手及航班方面仍需追趕新加坡航空，據報國泰正著力提升機型，希望可吸引高消費的商務客。股價方面，近一兩個月已反覆升了很多，已部分反映業績，而業績亦只在早前盈喜預期內，雖帳面值仍見些少折讓，但料股價短期只在現水平徘徊，中線則有機會升至9元以上。

 

　　中電信收市跌0.25%報3.92元，另外兩隻中資電訊股績前變動也不大，中移動(00941)跌0.62%報64.5元，中聯通(00762)無升跌報5.49元。國泰收市跌0.12%報8.66元，另國航(00753)升0.48%報6.26元，南航(01055)跌0.66%報4.55元，東航(00670)升0.33%報3元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此


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