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國泰上半年扭虧賺42.7億元，擬明年7月前贖回全部優先股

09/08/2023

　　國泰航空(00293)公布，截至今年6月底止中期，錄得股東應佔溢利42.68億元，去年同期錄虧損49.99億元，每股基本盈利61.5仙，不派息。

 

 

　　若撇除優先股部分，國泰航空上半年普通股股東應佔溢利為39.59億元，去年同期虧損52.99億元。
　　

　　期內，收益435.93億元，按年增1.35倍。

 

客運收益增11倍 貨運收益跌近12%

 

　　國泰上半年客運收益增至250.13億元，按年增加1109.5%。以可用座位千米計算的可載客量增加1111.3%，而以收入乘客千米計算的客運量則增加1685%。2023年上半年運載乘客共780萬人次，平均每日載客43184人次，按年增加2233.1%。運載率為87.2%，去年同期則為59.2%。

 

　　2023年上半年錄得的貨運收益為107.41億元，按年減少11.6%，反映全球航空貨運市場較為疲弱。以可用貨運噸千米計算的可載貨量上升117.6%。以貨運收入噸千米計算的貨運量上升83%，整體載貨噸數增加23.8%至65.1萬噸。運載率為63.8%，去年同期則為75.8%，收益率下跌51.7%至2.76元。

 

　　2023年上半年的非燃油成本為246.39億元，按年增加53.5%。國泰航空的燃油成本總額（未計燃油對沖的影響）較去年上半年增加60.85億元。

 

香港快運虧轉盈賺約3.33億元

 

　　香港快運於2023年上半年錄得溢利3.33億元，去年同期錄虧損8.24億元。該公司受惠於強勁的旅遊需求，尤以亞洲的短途航點為甚，並在4月恢復其班次至疫情前每周超過420班航班的水平。

 

客運量恢復目標不變 暫未有派息時間表

 

（Shiana攝）

 

　　國泰航空主席賀以禮於業績記者會上表示，客運量恢復目標不變，料今年底客運量恢復至疫情前7成，2024年底全面恢復。

 

　　顧客及商務總裁劉凱詩表示，集團宣布贖回50%優先股；預期2024年7月前贖回全部優先股。財務總栽沈碧嘉補充，截至今年6月底，集團有約240億流動資金，故希望償還政府於優先股的投資。

 

　　派息方面，行政總裁林紹波表示，由於集團正處於反彈初期，暫時未有派息時間表，將審視往後表現再決定派息與否。

 

望供應穩定後票價可回復正常

 

　　劉凱詩指，全球航空業界均面對人手、物料供應短缺及通脹問題，票價亦反映了成本上漲。而開關後航空需求仍高於供應，希望盡快提高運力後，票價可回復正常。

 

　　營運及航空服務總裁麥皓雲表示，各個職位的招聘均進入正軌，機組人員方面收到約5000個來自香港的申請，當中有600人已同意加入。集團首次於內地招募機組人員，在開放招募首一、兩個星期已收到2000份申請，目標聘請200至300人。機長方面，亦有300多人申請，目標聘請600人。他又指，基於政府開放輸入外勞計劃，有望合共可聘請100名地勤，並對完成運力目標有信心。

 

2025前料交付19架新機

 

　　集團公布購買32架空中巴士，麥皓雲指，該批新機將於2029年前付運，集團亦未有考慮租賃飛機。目前集團有部分飛機正處於交付管道，2025年前將有19架飛機交付。至於現有225架飛機中，有25架仍然停泊在澳洲，當中1架將會退役，有18架會於今年底前運送返港，預計明年第2季後不會再有飛機停泊於香港以外的地區。

 

向員工發放六星期薪金酬謝金

 

　　集團早前宣布向員工發放特別酬謝金，每位員工可獲得約價值約六星期薪金的酬金。集團今日又再推出新的盈利分享計劃，林紹波指詳情稍後分享，相關獎金金額要視乎全年業績而定，不過他提出例子，若以去年下半年及今年上半年的業績計算，獎金價值大約為四星期的薪金。

 

撰文：經濟通採訪組

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