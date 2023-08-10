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領展跌逾2%創新低，CEO減持套現逾4500萬

10/08/2023

　　領展(00823)現價跌2.4%，報40.3元，該股成交約333萬股，涉資1.35億元，盤中高見40.9元，最低見40.25元。


　　根據聯交所資料顯示，領展(00823)行政總裁王國龍於上周四(3日)減持公司108萬股，每股平均價42.39元，套現約4578萬元，持股量由0.19%降至0.15%。

撰文：經濟通市場國金組

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