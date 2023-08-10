領展跌逾2%創新低，CEO減持套現逾4500萬
10/08/2023
領展(00823)現價跌2.4%，報40.3元，該股成交約333萬股，涉資1.35億元，盤中高見40.9元，最低見40.25元。
根據聯交所資料顯示，領展(00823)行政總裁王國龍於上周四(3日)減持公司108萬股，每股平均價42.39元，套現約4578萬元，持股量由0.19%降至0.15%。
撰文：經濟通市場國金組
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領展(00823)現價跌2.4%，報40.3元，該股成交約333萬股，涉資1.35億元，盤中高見40.9元，最低見40.25元。
根據聯交所資料顯示，領展(00823)行政總裁王國龍於上周四(3日)減持公司108萬股，每股平均價42.39元，套現約4578萬元，持股量由0.19%降至0.15%。
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2023 13:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2023 13:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2023 13:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/08/2023 13:20
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