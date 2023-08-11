碧桂園(02007)料中期虧損最多550億人幣

碧桂園(02007)公布，預期截至6月30日止中期淨虧損介乎約450億至550億元(人民幣．下同)，去年同期淨利潤約19.1億元。



該集團指，預計淨虧損主要是由於房地產行業銷售下行影響，導致房地產業務結轉毛利率下降，物業項目減值增加；以及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。該集團指，首7個月權益銷售金額1408億元，同比下降35%，較2021年下降61%；7月權益銷售金額121億元，連續第四個月環比下降，同比下降60%，較2021年下降78%。



成立以來最大困難



該集團指，遇到了自成立以來最大的困難，房地產行業經過這一輪的深刻調整，終將回歸健康平穩發展的軌道。至於主席兼控股股東楊惠已通過借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式合計支持約386億元，且從未減持股票。該集團指，連同合營企業和聯營公司今年預計總交付近70萬套房屋。該集團指，在其融資性現金流持續淨流出情況下，仍盡力安排境內外融資本息的償付。截至去年底，淨資產約3096億元，總權益可售資源約1.2萬億元，將盡最大努力造好銷售，努力盤活酒店、寫字樓及商舖等沉澱資產，同時加強內部管控，進一步精簡組織、減少行政管理費用開支。



該集團預期於8月下旬公布業績。

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