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中國恒大旗下恒大地產發債券年報，同樣資不抵債

11/08/2023

　　中國恒大(03333)日前公布多份財報，兩萬億元（人民幣．下同）負債震驚外界，而旗下地產主體恒大地產亦就其發行債券公布多份財報，包括2022年債券年報、2022年債券半年報、2021年債券年報，還有恒大地產2022年和2021年的年度審計報告及2022年半年度財報。


　　此前有內媒引述中國恒大內部人士指，董事局主席許家印近期在內部會議上透露，希望儘快推動幾間公司的股票復牌，盤活一些資產，這將有助於公司處置資產回籠資金。中國恒大及各子公司陸續公布了延發逾年的財務報告，旗下恒大汽車(00708)及恒大物業(06666)已相繼復牌，惟中國恒大仍然在停牌，距離聯交所規定的停牌18個月死線僅餘不足兩個月。


　　財報數據顯示，恒大地產2022年度的淨虧損527.20億元，截至2022年12月底總負債1.83萬億元，總資產1.47萬億元，和其母企中國恒大一樣處於資不抵債的狀態。恒大地產截至2022年12月底流動負債合計約1.68萬億元，而公司的現金、現金等價物和受限資金只有91.73億元。

*恒大地產持續經營存重大不確定性*

　　恒大地產表示，2022年度因受諸多不確定因素影響，公司債務風險化解方案進度不及計劃預期，受流動性危機持續影響，2022年度持續虧損且已資不抵債，正常生產經營受到重大影響。公司又指，因各種原因涉及多項訴訟及仲裁案件，可能存在導致對公司持續經營能力產生重大疑慮的多項重大不確定性。


　　恒大地產表示將繼續實施以下計劃和措施：包括與境內其他貸款人積極磋商借款展期事宜、積極通過多種管道尋求新的融資或額外的資金流入、與債權人溝通解決未決訴訟、繼續聚焦房地產項目竣工交付，及繼續跟進尚未完成的擬定債務重組計劃等。


　　和母企中國恒大一樣，會計師事務所為恒大地產出具了無法表示意見的審計報告，稱由於上述有關持續經營的多項不確定性因素及其之間可能產生相互影響而對財務報表所產生的累計影響，會計師行無法判斷恒大地產集團採用持續經營假設編制財務報表是否恰當。

 

撰文：經濟通中國組

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