《午市前瞻》阿里有驚喜 94元可吸納 中央或以併購為樓市止痛

恒生指數半日報19128，跌119點或0.6%，主板成交近529億元。恒生中國企業指數報6557，跌71點或1.1%。恒生科技指數報4296，跌81點或1.9%。



恒指三大成交股份依次為阿里(09988)、騰訊(00700)及中移動(00941)；阿里收報96.6元，升2.3元或2.4%，成交40.02億元；騰訊收報336.6元，跌3.2元或0.9%，成交20.57億元；中移動收報66.2元，升1.35元或2.1%，成交13.66億元。國指三大成交股份依次為阿里、騰訊及中移動。科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及美團(03690)；美團收報137.6元，跌3.4元或2.4%，成交10.34億元。



恒指兩大跌幅股份依次為碧桂園(02007)及阿里健康(00241)；碧桂園收報0.95元，跌0.09元或8.7%，成交8.6億元，盤中低見0.89元，最高見1元；阿里健康收報5.37元，跌0.25元或4.4%，成交8466萬元。恒指兩大升幅股份依次為創科實業(00669)及阿里；創科實業收報81.85元，升2.9元或3.7%，成交9.08億元，盤中高見82.9元，最低見78.8元。

(阿里巴巴網頁截圖)

曾永堅：阿里降成本增效成功 94元可中長線部署



阿里巴巴公布截至6月底首季業績，經調整純利按年增48%至449.22億人民幣，大勝預期的358.81億人民幣；期內收入按年增14%至2341.56億人民幣，同樣大幅好過預期的2232.41億人民幣。股價今早高開3%後一度高見97.95元，但受大市氣氛拖累升幅收窄。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，阿里今次業績的確好過預期，六大業務除雲業務收入略低外，普遍都好過市場預期，反映阿里降低本增效策略成功。

他指，今次業績對市場對阿里估值有正面提升作用，亦有利提升旗下業務分拆上市的價值釋放。技術面上，他認為阿里於目前20天線約94元水平已築起支持，目前市盈率為25倍，但預測市盈率已降至14倍水平，故無論基本面或技術面都變得吸引。他建議可於94元吸納阿里作6至12個月的中長線部署，預期集團未來以淘寶電商等作為主力發展，亦符合內地經濟形勢發展。



恒指短線看18800 18300好淡關鍵



雖然阿里今日逆市向上，但大市氣氛慘淡，恒指上午要跌超過100點。曾永堅指，大市淡風強，即使阿里為早前的升市主力，現時亦獨力難撐。他提到，美國總統拜登日前再簽署行政命令，限制投資包括港澳在內的中國企業，而內房亦再有碧桂園一觸即發的爆煲風險，種種因素都削弱外資對港股看法，預期港股短線會反覆向下，初步以18800為支持。



他又提到，除非中央有真正「大刀闊斧」的拯救內房措施出台，否則擔心向下趨勢難改，而他個人亦預期中央難以推出如市場預期的「大刀闊斧」措施，最多或有稍具規模的個別措施，如藉國企內房併購出險民企等，寄望能沖喜股市，為內房板塊止痛。



他續指，現時恒指以18300為更重要的好淡分界，恒指自去年10月底低位14597反彈以來，18300都是重要的阻力或支持水平，而今年亦曾兩度下試該水平後反彈，中線觀望內房危機會否惡化，令恒指下探18300尋支持。

阿里巴巴股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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