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【績優尋寶】中移動中期盈利穩升增派息，大行齊唱好最牛看$110

11/08/2023

　　繼中電信(00728)和中聯通(00762)後，中移動(00941)也於昨日(10日)收市後公布業績，中期純利按年升8.4%至762億人民幣，派息增10.5%至2.43港元，數字化轉型收入增19.6%，移動雲業務收入更大增80.5%。中移動績後獲多間大行唱好，普遍指其純利勝預期兼派息吸引，其中中金更予目標價110元，瑞銀則看89元，今日(11日)股價逆市升逾2%高見66.6元，不知還有多少上望空間呢？

 

（Shutterstock）

 

中期純利升8.4%至762億人民幣　派息增10.5%至2.43元

 

　　中移動截至2023年6月30日止中期純利761.73億人民幣，按年升8.39%；每股基本盈利3.56人民幣，中期息2.43港元，按年升10.5%，派息比率為62%。上半年EBITDA(息稅折舊攤銷前盈利)為1835億人民幣，按年增長5.5%，EBITDA佔通信服務收入比為40.6%。資本開支為814億人民幣，自由現金流為791億人民幣。期內營運收入5307.19億人民幣，按年增長6.8%，其中通信服務收入為4522億人民幣，按年增長6.1%。數字化轉型收入達1326億人民幣，按年增長19.6%，佔通信服務收入比達29.3%。

 

　　期內移動客戶數為9.85億戶，其中5G套餐客戶數為7.22億戶；移動每月每戶平均收入(ARPU)按年增長0.2%，達52.4人民幣。有線寬帶客戶數為2.86億戶，其中家庭寬帶客戶數為2.55億戶；家庭客戶綜合ARPU增長0.7%，達43.3人民幣。

 

中移動：今年將實現兩個突破　雲業務全年收入將達800億人幣

 

　　執行董事兼董事長楊杰表示，集團將利用國家出台的各種政策推動公司發展，預料今年將實現兩個突破，包括全年收入由2022年約9300億人民幣突破至逾萬億人民幣，及利潤表現再創新高。集團又預告今年度全年派息比率將提升至70%以上。對於未來派息比率會否進一步提升，楊杰表示，這問題需留待明年舉行的全年業績發布會才進行披露，但強調公司與客戶、股東和員工一同成長，只要公司在各方面持續健康發展，相信派息、員工薪酬和股東回報都會不斷增長。


　　集團副總經理趙大春表示，上半年移動雲業務收入按年增長80.5%至422.21億人民幣，相關增長主要受「行業雲」上半年按年增長94%所推動，公有雲和私有雲也錄良好增幅。集團將發揮電訊營運商雲網融合和基礎網絡的優勢，對下半年雲業務發展充滿信心，目標今年雲業務收入達800億人民幣。另外，第二季移動ARPU較第一季略有下降，是由於經濟受到疫情的滯後影響以及正常的季節性波動，預料下半年表現穩中有升。

 

中金：股息率吸引予目標價110元　瑞銀：料業績影響正面

 

　　中金發表研報指，中移動上半年淨利潤按年升8.4%至762億人民幣，勝預期，由於上半年公允價值變動損益增長較快，期內收入符預期。公司中期派息率達62.5%，指引2023全年派息率提升至70%以上。公司資本開支放緩或將帶動折舊佔收比下降，有望為業績增長提供良好支撐，當前股息率具有較強吸引力，重申「跑贏行業」評級及目標價110元。

 

　　瑞銀表示，中移動第二季服務收入、EBITDA及純利按年各升4.2%、5.9%及7.7%，EBITDA及純利均勝市場預期，公司宣派每股中期息2.43元，按年升10.5%，派息比率達62.5%，對比2022年為60%，料業績影響正面，因在不明朗的宏觀環境下仍優於投資者預期，重申「買入」評級及目標價89元。

 

富瑞：防守性及增長兼備　大摩：雲業務表現優於同業

 

　　富瑞指，中移動第二季收入增速按季減半至4.2%，符合預期；但季度EBITDA增長達5.9%，遠超該行和市場預期，而受益於嚴控營運開支，純利增7.7%。由於宏觀經濟疲弱，上半年5G產業互聯網業務收入按年增速回落至25%，但僅佔整體服務收入的13%，料宏觀經濟將在下半年有所改善，國有企業的數字化投資將重新加速。如果宏觀經濟持續放緩，中移動將較中電信和中聯通更具防守性。三大電訊商中，也以中移動的股息率最高，而截至6月底，其淨現金為每股31元，佔其市值的48%，在防守和成長之間提供最佳平衡，由於其防守性和增長兼備，維持「買入」評級，惟目標價由81.12元降至79.69元。


　　摩根士丹利指，中移動第二季服務收入按年增長4.2%，符合該行預期；EBITDA及純利分別增長5.9%及7.7%，略高於該行預期。上半年雲業務表現出眾，收入增長80.5%至422億人民幣，表現較同業中電信及中聯通優勝，維持「增持」評級，目標價維持75元。


花旗：中資電訊股首選　里昂：成本控制得當利潤率改善

 

　　花旗指，中移動上半年純利符預期，受收入增長6.8%所推動，以及穩健的DICT及固定寬帶業務，移動服務收入穩定增長。服務EBITDA比率跌幅收窄，反映成本控制措施。在中資電訊股中，持續偏好中移動，由於收入結構改善及DICT業務收入穩健增長；5G具有市場領導地位；股息率約8%，今年企業價值倍數預測2.9倍，亦屬吸引。料中移動收入結構進一步改善，數碼化續為公司主要收入動力。上半年雲業務收入亦取得高於中電信及中聯通的增長，目標價由81元降至77元，評級「買入」。

 

　　里昂表示，中移動上半年業績勝預期。第二季總服務收入按年增長4.2%至2424億人民幣，比該行預期低1%，但淨利潤按年增長7.7%至481億人民幣，比該行預期高5%。收入增長主要由DICT業務驅動，尤其是雲計算業務。雖然非DICT業務收入疲軟，但由於成本控制得當，利潤率改善，維持「買入」評級及目標價75元。

 

溫鋼城：業績佳增派息候62元吸　看70元以上 中電信聯通亦佳

 

（溫鋼城）


　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，中移動業績理想，應可達到今年收入突破逾萬億人民幣及利潤創新高的目標，而派息亦有增加。事實上，電訊商經營雲業務直接得多，收入比較穩定，互聯網平台則始終要經過電話線及發射站等媒介。在內地，電話及電話費可說是必需支出，而中移動是一隻很穩定的公用股，若回至62元可趁低吸納，可穩升至65元，但上下波幅僅5%，想炒波幅不容易。不過，其股價走勢一底高於一底，未來破頂機會較高，升至70元以上機會亦很大。

 

　　溫鋼城又指，其實三隻中資電訊股都可吼，中聯通股價爆發力可能更大，而中移動在現時市況不穩下就較穩陣。中聯通於6月時曾跌得很急，當時由5月高位跌近兩成，近期則如中移動正炒上落，5.3至5.4元有支持，上面5.8元有阻力。預期中聯通今年盈利增長6.5%，明年增長12.4%，中移動預期今年盈利增長3.2%，明年增長8.6%，聯通於盈利增長方面令人有較大憧憬，但論穩定性及股息率始終中移動較高。

 

　　中移動收市升2.08%報66.2元，成交24.82億元。中電信升2.31%報3.98元，中聯通升0.53%報5.7元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此


另外，著名獨立股評人陳永陸，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評中移動及港股大市，立即重溫


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