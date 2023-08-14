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碧桂園停牌境內債涉157億，分析：政府或出手協調

14/08/2023

　　碧桂園(02007)未能按時兌付兩筆美元債利息，債務違約風險現，碧桂園在港股價創下歷史新低，11日收報每股0.98港元，首次淪為「毫子股」。碧桂園最新公布旗下11隻境內債券由周一(14日)開巿起停牌，據報涉及的債券規模約為157.02億元人民幣，其中到期日最早的是9月2日，其餘債券將於2024年6月末到期。


　　群益證券發表報告表示，碧桂園此次未如期支付票息，是為了尋求更多的政策支持。從公司現金看，公司有能力支付票息以及今年到期的債務。但是在保交樓且銷售惡化的情況下，推測公司現金流往後看可能面臨愈來愈大的壓力。考慮到碧桂園的體量，報告認為政府可能會出手協調銀行等債權人來維持公司的正常運轉。


　　公司董事局主席楊惠妍、總裁莫斌日前共同署名發布致歉函，希望客戶、投資者與合作夥伴給公司一些時間，將用實際行動踐行使命擔當，變壓力為動力、化危機為生機。有消息指碧桂園已經在籌備債務重整，聘請中金為財務顧問，近期有望啟動相關程序。

穆迪：碧桂園信用困境恐延後中國房地產業復甦

　　穆迪表示，碧桂園未能時兌付兩筆美元債利息，其作為中國最大的房地產開發商之一，其信用困境可能會蔓延到中國的房地產和金融市場，尤其是這可能會進一步削弱市場情緒，並延後中國房地產行業的復甦。


　　穆迪指出，過去兩至三個月全國銷售的疲弱可能顯示，在對經濟前景疲弱、失業率居高不下的擔憂的情況下，該行業將經歷漫長的復甦過程，這種趨勢的持續也會抑制開發商的銷售和現金流。


　　群益證券認為，碧桂園的債務風險表明房地產行業風險猶存，急需更多政策支持。碧桂園是行業中相對優質的民營企業，負債可控，融資手段較多，但是在房地產市場低迷的情況下，仍面臨資金鏈斷裂的壓力。可以預見此次事件後民營地產商的銷售會更加困難，急需更多政策支持。

 

撰文：經濟通中國組

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