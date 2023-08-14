  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

電視廣播(511)料上半年虧損增至最多4.2億元

14/08/2023

　　電視廣播(00511)公布盈利預警，預期集團截至今年6月底止半年收入按年下跌14%至15.6億元；EBITDA虧損1.8億至1.9億元，而2022年上半年及下半年的EBITDA虧損分別為0.72億元和2.66億元；股東應佔虧損4億至4.2億元，而2022年上半年及下半年股東應佔虧損分別為2.24億元和5.83億元。


　　該公司解釋，今年首六個月香港經濟於COVID疫情後持續平穩復甦，電視平台投放廣告的需求有所改善，促使公司的廣告收入有所增長。但隨著消費者於疫情後回復以往較為傳統的消費習慣，集團的電子商貿營商環境變得較為不利於經營，加上集團為增加盈利而集中於高利潤產品的決定，期間電子商貿收入整體下跌。而集團於今年在中國內地的聯合製作及同步劇播放安排偏重於下半年，故上年半收入入帳亦減少。基於以上因素，該集團半年整體收入較去年同期下跌，於該期間的EBITDA虧損及公司股東應佔虧損亦因此而增加。

 

　　但與2022年下半年的財務業績相比，EBITDA虧損及公司股東應佔虧損已得到持續改善。該集團預計今年下半年的財務表現會持續改善，於本年初與中國內地串流視頻平台優酷簽訂一項7億元人民幣的內容生產及供應協議，下半年已開始履行此協議，集團收入將會增加。而集團於本年初亦與國內電子商貿平台淘寶合作舉行直播，初步成績理想。隨著下半年逐步增加直播場次，集團預計此活動會帶來更大的收入貢獻。較早前於本年度三月份公布的降低成本措施，預期亦將會繼續為本年度下半年的財務表現帶來改善。


　　該公司預期8月底刊發業績。

 

撰文：經濟通市場國金組

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

61.300

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.550

異動股

01919

中遠海控

7.780

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 61.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.550
  • 01919 中遠海控
  • 7.790
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 97.000
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 133.800
股份推介
  • 00857 中國石油股份
  • 5.770
  • 目標︰$6.20
  • 00941 中國移動
  • 65.850
  • 目標︰$72.48
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.560
  • 目標︰$13.20
  • 01171 兗礦能源
  • 11.600
  • 目標︰$13.79
  • 00753 中國國航
  • 6.310
  • 目標︰$7.05
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.200
  • 00700 騰訊控股
  • 330.600
  • 02007 碧桂園
  • 0.840
  • 00388 香港交易所
  • 303.000
  • 00941 中國移動
  • 65.850
報章貼士
  • 00001 長和
  • 42.600
  • 目標︰--
  • 01052 越秀交通基建
  • 4.090
  • 目標︰$4.45
  • 00857 中國石油股份
  • 5.770
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

14/08/2023 08:12  【企業盈警】電視廣播(511)料上半年虧損增至最多4.2億元

14/08/2023 07:53  歐舒丹(00973)控股股東考慮提收購股份要約，申請今早復牌

14/08/2023 07:53  《國企紅籌》眾安在綫(06060)首7個月保費收入升37%

14/08/2023 08:09  【企業盈警】東風(00489)料半年淨利下跌75%至80%

14/08/2023 08:13  【企業盈警】祖龍娛樂:預料半年虧損收窄至最多2.1億元人幣

14/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７１﹒７９億元，買盈富沽李寧

14/08/2023 08:30  【大行炒Ｄ乜】大摩劈碧桂園目標價至毫股，華虹遭多行削目標價

14/08/2023 09:37  《財資快訊》美電升報７﹒８１６９，隔夜拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫傑：負面因素繼續發酵，恒指本周或下試18500
人氣文章

新聞>財經熱話

電視廣播(511)料上半年虧損增至最多4.2億元
人氣文章

新聞>財經熱話

碧桂園停牌境內債涉157億，分析：政府或出手協調
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

室溫超導體旋風突襲！全球科研團隊爭相跟進，資金湧入相關概念股！為何學界和商界熱烈追捧？
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

裁員並非壞事？別急著搵工！避免跌進被裁輪迴，搵工前有甚麼需要反思？
人氣文章

時事要聞

本地客運虧轉盈 港鐵仍少賺近12% 半年賺42億 物業利潤跌9成料補貼車費受限
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

婚後感情愈走愈遠，是對方變心，還是問題出於自己身上？感情沒有無緣無故的親密與「親陌」
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「花盡時間去感動一個人，卻敗給新相識的他」愛情世界從來不是先到先得，也沒有真正的公平
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

將現代和食理念融入傳統鐵板燒！高級割烹鐵板燒套餐：豪吃青森鮑魚、北海道喜知次、澳洲龍蝦、熊本A5黑毛和牛、鐵板魚翅上湯
健康好人生 Health Channel
人氣文章
「無飯」上班族注意！台灣營養師公開外賣地雷清單！這9款食物最易招致三高！即睇邊款你最常吃
人氣文章
健康警號 | 下腹肚凸凸未必係肥！可能是內臟胃腸下垂！氣血不暢、便秘，更會引起宮寒、婦科病！每天5分鐘簡單動作即改善
人氣文章
少女爛嘴角拖延1年未求醫，口角炎色素沉澱發黑！嘴角爆裂未必是乾燥！濕疹過敏者留意
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2023 10:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2023 10:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2023 10:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/08/2023 10:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning14/08/2023
溫傑：負面因素繼續發酵，恒指本周或下試18500
人氣文章財經熱話14/08/2023
電視廣播(511)料上半年虧損增至最多4.2億元
人氣文章財經熱話14/08/2023
碧桂園停牌境內債涉157億，分析：政府或出手協調
人氣文章生財有道11/08/2023
【高息定存】大新上調3個月存息至4.5厘，建行亞洲7天20厘
人氣文章中國故事11/08/2023
《神州經脈》新增貸款遠遜預期，監管內房會商融資，滬指周挫3%
人氣文章財經熱話11/08/2023
【收市短打】港股險守萬九關，下周可望反彈？溫傑：留意數據及業績（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金