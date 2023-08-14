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《午市前瞻》恒指料維持萬八至兩萬大型上落 騰訊業績料穩可博

14/08/2023

　　恒生指數半日報18616，跌459點或2.4%，主板成交逾577億元。恒生中國企業指數報6356，跌184點或2.8%。恒生科技指數報4141，跌131點或3.1%。


　　恒指三大成交股份依次為比亞迪(01211)、騰訊(00700)及阿里(09988)；比亞迪收報235.2元，跌19.2元或7.5%，成交30.14億元；騰訊收報331.4元，跌4.4元或1.3%，成交24.01億元；阿里收報91.6元，跌3.7元或3.9%，成交21.13億元。國指三大成交股份依次為比亞迪、騰訊及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報132.5元，跌4.7元或3.4%，成交12.01億元。

 

　　恒指兩大跌幅股份依次為碧桂園(02007)及碧桂園服務(06098)；碧桂園收報0.82元，跌0.16元或16.3%，成交7.11億元，盤中低見0.81元，最高見0.92元；碧桂園服務收報6.72元，跌0.74元或9.9%，成交6.45億元。

 

(騰訊網頁截圖)

 

黃偉豪：恒指仍處大型上落市


　　上周恒指連續三個交易日跌至19000邊緣皆險守該位收市，惟上周五美國公布7月份生產者物價指數(PPI)按年升幅維持2.4%，核心PPI按年升幅由0.2%擴大至0.8%，反映通脹有再升溫跡象。另一方面，碧桂園內地發行的11隻債券停牌，引發市場對內地危機加劇。恒指今早低開377點，報18697，其後跌幅持續擴大，並曾跌逾500點，技術上失守50日線( 19330)。上周五所見，恒指從19299至18800形成三個牛證重貨區，今早已遭一舉殲滅。


　　中薇證券研究部執行董事黃偉豪損接受《經濟通通訊社》訪問時表示，他認為恒指仍然處於18000至20000點的大型上落範圍，恒指估值仍為9至10倍，等待調整。若然確認19000失守，則短期料下試18600，再穿則下試18000關口。


　　內地繼早前公布的7月份進出口皆跌，以及居民消費價格指數按年跌0.3%，陷入通縮之後，上周五公布的最新社會融資額度大縮小，由6月份的4.22萬億人幣，暴減至7月的5282億人幣，同時亦遠少過市場預期的1.1萬億人幣。同期新增貸款亦由3.05萬億人幣暴減至3459億人幣，低於預期的8000億人幣。

 

碧桂園股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)


碧桂園料踏上債務重組之路


　　個股方面，碧桂園近期負面消息較多，例如資金鏈斷裂、未能支付債券利息及業務出現重大虧損，影響市場氣氛，同樣亦影響其他內房股表現。如不善忘，內地去年第三季起開始推出支持樓市措施，碧桂園被視為示範民企，容許其發債，但如今形勢更加惡劣，令人頓失信心，碧桂園未來的發展亦料與恒大(03333)情況相似，召開債權人會議的目的相信亦是傾向討論如何減免其債務，進行債務重組，唯一相對較佳的因素是碧桂園股份仍然可以進行交易，但下跌多少已無意義，亦不值博，投資者宜觀望。


京東列入電商示範企業


　　個股方面，騰訊將於周三(16日)公布業績，市場料中期非國際財務報告準則淨利潤介乎664.2億至709.75億元人民幣，按年上升23.7%至32.2%。黃偉豪認為業績應該不會有太大差池，技術上，股價如繼續守穩在50周線（320）以下，則有望上試360元。


　　另外，上周中國商務部發布關於電子商務示範企業名單的公告，共有132家企業上榜，當中包括京東集團(09618)、快手(01024)及小米(01810)等知名電商。黃偉豪認為，京東有值博空間，後市可望挑戰165元。

 

騰訊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

京東股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

油價後市不宜過分樂觀


　　國際油價近期維持在每桶80美元以上，一方面是受到沙特阿拉伯宣布延長每日減產100萬桶之外，澳洲有液化天然氣公司工人因對薪酬及工作環境不滿而罷工，同樣支持油價高企。另一方面，內地成品油價亦在一個月內連續四次上調，對油股產生有刺激作用。不過，黃偉豪認為，雖然內地成品油價與國際油價貼近，但外圍罷工一旦消退，在目前的經濟狀況下，油價難以維持高企，油股短期不值博。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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