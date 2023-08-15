Tesla減價再掀價格戰，惟恒汽獲紐頓入股惹憧憬，新能源車股可趁調整吸納？

內地新一輪汽車價格戰打響，美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)昨日(14日)起下調Model Y長續航及高性能版售價約4至4.5%，而自踏入8月，約10間內地車企已通過不同形式減價，之前強勢的新能源車股借勢調整，其中比亞迪(01211)繼昨日(14日)急插逾6%後，今早(15日)再跌逾1%，3日累跌近一成。不過，繼早前小鵬汽車(09868)獲大眾汽車入股後，恒大汽車(00708)亦獲美國上市的紐頓集團入股，恒大汽車今日高開15%後升幅擴大，曾飆47%至2.5元，其他造車新勢力股價普遍回穩，外國資金投資惹憧憬，可趁調整吸納？

（恒大集團網頁截圖）

特斯拉兩款Model Y降價 乘聯會：下半年現價格戰概率大

特斯拉中國在微博宣布，昨日起，Model Y長續航版起售價從31.39萬元(人民幣．下同)調整為29.99萬元，Model Y高性能版從36.39萬元調整為34.99萬元。此外，特斯拉Model 3現車推出8000元限時保險補貼，自昨日起至9月30日，下訂Model 3後輪驅動版現車並完成交付，且通過合作保險機構購買相應車險，可享有關補貼。值得一提，特斯拉最近一年曾數度下調售價，去年10月下旬及今年1月兩次降價涉及入門級車款Model 3及Model Y，其後雖曾就個別車款輕微加價，惟每次加幅僅零點幾個百分比，而對上一次減價為上月就高價車款Model S及Model X提供折扣。



而自踏入8月，包括上汽、零跑(09863)、長汽(02333)及吉利(00175)等約10間內地車企已通過降價、限時優惠、終端讓利等不同形式減價，當中吉利在上周五(11日)公布，旗下高端電動車品牌「極氪」，限時降價3萬至3.7萬元，極氪售價介乎30萬至40萬元，降價後該車型最低售價降至26.9萬元。中國乘聯會秘書長崔東樹表示，下半年車企出現價格戰的概率較大，各新能源品牌搶佔市場將更為激烈。

摩通：料中資車股次季盈利疲弱 大和：持續降價會成新常態



另外，摩通近日發表研報指，中資汽車股將會陸續公布中期業績，預期大部分廠商第二季盈利疲弱，股價在7月的升勢後出現調整，相信弱勢持續，投資者亦會調整對下半年業績的預期。7月份內地乘用車銷售符合預期，但按月持續放緩，行業減價幅度創新高，經銷商庫存亦上升，反映第二季業績疲弱，不過出口保持強勁，相信出口市場繼續是中國品牌的策略性焦點。



大和則認為，內地車企為刺激消費需求，會把持續降價並給予折扣變為新常態。花旗指，不排除新能源車銷量今年稍後時間會有驚喜，但價格戰、毛利率及現金流情況都會成為左右汽車股明年初表現的因素。

恒大汽車：獲紐頓39億元入股 料有效解決資金難題

另方面，恒大汽車引入美國上市的紐頓集團為戰略投資者，宣布以每股62.97仙(比昨天收報1.7元折讓約63%)發行約61.77億股新股予紐頓集團，集資約39億元，同時以每股3.84元發行約54.41億股新股予中國恒大(03333)及主席許家印等以抵銷約209億元債務。若連同恒大汽車債轉股交易完成後，紐頓集團因持恒大汽車27.5%股權，成為單一最大股東。

恒大汽車指，紐頓集團是一家先鋒綠色能源企業，亦是阿聯酋新能源在美國上市的第一家企業，在阿布扎比擁有整車組裝工廠，此次牽手中東資本預期將有效解決公司發展所面臨的資金難題，而股份認購所得款項淨額擬用於車輛研發、生產及銷售業務及償還過渡期支持資金。

黃瑋傑：有吸引投資等潛在利好因素 減價對毛利衝擊未必很大



輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，中國新能源車市場仍可看好，和全世界一樣，中國新能源車滲透率只會不斷上升，而汽車有替換周期，揸8至10年就要換車，換新車時多數人會選買電動車。此外，中國新能源車發展得早，無論價格及性能都有優勢，故有外國資金想投資中國新能源車企，其中早前就有大眾汽車入股小鵬，計劃通過小鵬的平台生產兩款電動車在中國銷售，搶佔部分市場份額。另一路資金來自中東，雖其主要收入來源為石油，但會想到未來若新能源車普及至取代傳統燃油車，賣油收入會受影響，投資新能源車企就可分散投資。雖然再有Tesla掀起減價戰的憂慮，但新能源車股其他潛在利好仍在，除可吸引資金投資，亦具一定競爭力，可出口至新能源車滲透率低的海外市場。至於恒大汽車獲紐頓集團入股，可能因前者有迫切資金需要，故雙方一拍即合。若之前高位買入恒大汽車，可繼續持有，始終造車仍算較好的出路，說不定可升多一兩倍。但無貨就不建議買入，因公司執行能力及銷售仍未見理想成績，風險較高。

黃瑋傑又指，過去電池成本佔造車成本最大部分，但碳酸鋰價格已由高位大幅回落，再加上技術提升，電池及造車成本會一直下降。另外，雖然很多造車新勢力每月只賣出幾千至一萬部車，但理想汽車(02015)每月銷量達3、4萬部，在規模效應下令其毛利率達20%，在造車新勢力中最高。總之，減價當然會令毛利率受壓，但若造車成本降得較多，可抵銷減價影響，加上銷量增加，毛利未必如想像中受很大衝擊。理想汽車可待回至145至150元買入，而比亞迪昨日股價跌穿100天線，料會下試250天線約226至227元的支持，可於該處部署買入。

比亞迪半日跌1.51%收報235元，連跌3日，累跌9.41%，成交13.21億元。恒大汽車則升14.71%報1.95元，最多升47.06%至2.5元，成交5.48億元。其他新能源車股普遍回穩，理想汽車升0.44%報161.6元，小鵬升3.28%報66.2元，零跑升0.92%報38.5元，惟蔚來(09866)跌1%報98.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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