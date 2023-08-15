恒大汽車(708)獲紐頓39億元入股兼發新股抵債

中國恒大(03333)和恒大汽車(00708)分別公布，恒大汽車以每股62.97仙發行約61.77億股新股予美國上市的紐頓集團，集資約39億元，同時以每股3.84元發行約54.41億股新股予中國恒大及主席許家印等以抵銷約209億元債務。而若連同恒大汽車債轉股交易完成後，紐頓集團因持恒大汽車27.5%股權，成為單一最大股東。





紐頓集團認購價折讓63%



恒大汽車指，發新股予紐頓集團的每股作價比昨天收報1.7元折讓約63%，擬將股份認購事項所得款項淨額用於車輛研發、生產及銷售業務及償還過渡期支持資金。至於紐頓集團從事以乘客為中心的智能交通產品和綠色能源解決方案的開發和商業化，由吳楠持有76.98%投票權。



恒大料錄收益315億元



此外，恒大汽車指，所發新股作抵債的每股3.84元作價比昨天收報1.7元溢價約1.25倍，佔擴大後股本約33.41%。至於中國恒大所持恒大汽車股權由58.54%降至46.86%，視作出售股權而錄收益315億元，恒大汽車不再為中國恒大非全資附屬公司。若恒大債權人以債轉恒大汽車股份後，中國恒大持股進一步降至21.75%。

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