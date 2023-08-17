騰訊季績遜預期仍獲唱好，京東多賺五成卻遭降目標，股價榮辱互見點部署？

騰訊(00700)及京東(09618)昨日(16日)收市後齊公布業績，其中騰訊受累本土遊戲業務表現不佳，第二季業績遜預期，收入按季倒退1%，惟經調整盈利升33%勝預期，績後仍獲多間大行唱好，今日(17日)股價先跌後倒升。至於京東，雖然第二季純利按年增逾50%，惟經營利潤率按年減少及收入增速不及同業，績後遭多間大行下調目標價，今日最多跌逾4%。兩隻股份股價榮辱互見，應如何部署呢？

（截自騰訊官網媒體資料庫）

騰訊次季純利增41% 經調整盈利升33%





騰訊截至今年6月底止第二季純利261.71億元人民幣，按年增41%，按季增1%，遜預期。集團非國際財務報告準則盈利為375.48億元人民幣，按年增33%，按季增15%，勝預期。期內收入1492.08億元人民幣，按年增長11%，按季倒退1%；經營盈利403億元人民幣，按年增34%，按季跌0.3%。而上半年純利為520.09億元人民幣，按年升24%；非國際財務報告準則純利700.86億元人民幣，按年升31%；收入2991.94億元人民幣，按年升11%；毛利1390.22億元人民幣，按年升21%；經營盈利807.29億元人民幣，按年升20%。

集團第二季增值服務業務收入按年增3.5%至742億元人民幣。國際市場遊戲收入增長19%至127億元人民幣，排除匯率變動的影響後，增幅為12%。本土市場遊戲收入同比持平，為318億元人民幣，預計第三季恢復同比增長。此外，社交網絡收入增長2%至297億元人民幣；網絡廣告業務收入增長34.2%至250.03億元人民幣，其中視頻號廣告收入超過30億元人民幣；金融科技及企業服務業務收入增長15.2%至486.35億元人民幣。





花旗：次季表現好壞參半 目標價微升至496元

花旗發表研報指，騰訊第二季業績表現好壞參半，收入略遜預期，但經調整盈利卻分別較該行和市場預期高出10.8%和3.6%，本土市場遊戲表現不佳，抵銷了廣告收入強勁增長的影響。騰訊已證明和展示其改善盈利質素的承諾，同時加強AI融合的能力。管理層預料，儘管宏觀經濟面臨挑戰，集團快速的盈利增長將於下半年和2024年持續，展現出強大的營運控制和執行效率。隨著本土市場遊戲收入於第三季恢復增長、視頻號繼續擴張、小遊戲平台及MaaS解決方案的增長機會，騰訊的收入穩定性將進一步增強，並有更高質量的經常性增長動力，重申「買入」評級，目標價由491元上調至496元。

滙證指，騰訊受第二季直播收入下降和本土市場遊戲收入持平拖累，抵銷了網絡廣告收入上升的影響。隨著騰訊推出新作以及長青遊戲陸續有更多商業內容，本土市場遊戲收入將在今年第三季恢復同比增長，同時看好視頻號和小遊戲的前景，維持「買入」評級，目標價由425元升至440元。





大摩：廣告業務復甦穩定 摩通：利潤呈結構性改善

摩根士丹利指，騰訊廣告業務復甦穩定。雖然第三季基數正常化，但預期強勁廣告復甦持續推動收入及利潤擴張，國外遊戲增長具韌性，或紓緩部分遊戲業務增長憂慮，亦預期下半年小遊戲及視頻號變現能力進一步釋放。另騰訊增回購規模，或有助支持股價，維持目標價450元及「增持」評級不變。

摩通指，騰訊次季業績似乎引發投資者憂慮，尤其是收入佔比41%的國內增值服務，包括SNS及遊戲放緩。雖然收入轉移至高利潤業務，如遊戲直播及視頻號廣告，令利潤結構改善，惟以上述收入佔比估計，可能引致盈利預測下調，以及短期股價反應負面。不過，該行重申「增持」評級，目標價440元，由於視頻號持續變現，利潤呈結構性改善。

高盛：料遊戲業務第三季增長加快 目標價升至431元

高盛指，騰訊第二季業績大致符合預期，更強的廣告業務增長有助抵銷弱於預期的國內遊戲業務，經調整經營利潤率亦按年擴大了6.2個百分點至32.3%，回到自2018年第一季的最高位。國內遊戲板塊暫時將會持續疲弱，但隨著電競類遊戲進入商業化的密集季度，料第三季增長將會加快，同時仍有10款國內遊戲正待於第三季發布，將目標價由428元上調至431元，維持「買入」評級。



招銀國際指，騰訊第二季收入符合該行預測，非國際財務報告準則淨利潤超出該行及市場普遍預期7%及13%。騰訊在視頻帳號、國際遊戲和商業服務的投資繼續取得成果，重新加速高利潤業務部門的增長並釋放了運營槓桿，將目標價由455元升至458元，維持「買入」評級。美銀證券指，騰訊第二季業績好壞參半，由於遊戲業務疲弱抵銷了廣告業務的改善，令收入未達預期，而毛利率上升導致經調整純利勝預期，將目標價由473元降至450元，重申「買入」評級。





京東次季純利增50.4% 經調整盈利升32%

京東截至6月30日止第二季純利65.81億元人民幣，按年增長50.4%；非美國通用會計準則盈利為85.57億元人民幣，按年增31.9%。第二季總收入按年增7.6%至2879.31億元人民幣；其中服務收入增30%至540.76億元人民幣，商品收入增3.5%至2338.55億元人民幣。集團上半年純利為128.42億元人民幣，按年大增8.3倍；非美國通用會計準則盈利為161.48億元人民幣，按年增53.5%；總收入5308.87億元人民幣，按年增4.7%。



首席執行官許冉表示，第二季第三方商家數量增加超過一倍，並達到歷史新高。這一成果充分體現了集團在作為戰略重點之一的開放生態建設方面所作出的努力，也賦能以更優性價比為用戶提供豐富的商品選擇。首席財務官單甦指，零售業務方面，在京東供應鏈優勢和高質量服務能力的推動下，家電和3C等核心品類繼續獲得市場份額，同時大商超品類按預期在穩步調整，以建立更健康的業務模式。未來將進一步優化業務模式，並保持投入助力集團可持續增長。

（Shutterstock）

瑞銀：下調淨利潤率預測 目標價降至157元

瑞銀發表研報指，京東今年第二季經調整盈利較市場預期高8.4%，但是自2021年首季以來最小的幅度。京東目前正進行投資，以改善商戶基礎和產品選項，然後再重新關注用戶增加，今年第四季或明年首季會是轉捩點，或會見到收入增長接近正常，將公司2023及24年的淨利潤率分別下調11及27個基點至3.2%及3.4%，以反映公司目前及將來對商家和用戶的投資增加，將目標價由173元下調至157元，維持「中性」評級。

大和指，雖然對京東零售次季經營利潤率按年下跌0.02個百分點表示失望，但可見低價策略及結構性重組令用戶體驗改善早期訊號。雖然京東計劃於第三季進一步投資於用戶體驗，但因平台模式(3P)收入貢獻增加及其他業務利潤能力改善，可見京東全年盈利預測上調空間。於第三季由於消費復甦挑戰，加上高基數效應等，料京東零售收入僅按年升2%，因此預期季內集團總收入按年增4.9%，按季升幅收窄，第二季增幅為7.6%，維持其美股目標價56美元及「買入」評級不變。

大摩：料低價策略持續 滙證：料第三季收入增長放緩



摩根士丹利指，京東第二季收入按年增長8%，好過市場預期。第二季收入增長穩固，受惠於電子產品及家庭電器的市佔率上升，預期公司第三季收入增幅較第二季放緩，主要由於消費氣氛疲弱，加上第二季天氣較熱帶來較高基數，以及期內的618購物節釋放消費需求，但相信第四季收入按年增幅將會改善。估計京東在3P平台模式的投資較預期為大，以及低價策略持續，將2023至2025年各年盈利預測分別下調6%、7%及3%，美股目標價由60美元降至55美元，維持「增持」評級。



滙證表示，京東第二季業績大致符合預期，但近期公司所面臨挑戰可能會限制股價表現，料7月份GMV增長按月放緩。預計在多重不利因素的影響下，第三季收入增長將逐漸放緩，包括宏觀疲軟可能進一步影響消費情緒，2022年第三季基數較高，以及高溫天氣提前令空調銷售集中在第二季等，將目標價由203元降至195元，維持「買入」評級。高盛則表示，京東第二季業績鞏固，非美國通用會計準則淨利潤率3%，對比2023年首季3.1%及2022年第二季2.4%，而京東零售不含未分配項目的經營利潤率為3.2%，該行原預期為3.4%，對比2022年首季4.6%，將目標價由247元降至239元，維持「買入」評級。

林家亨：騰訊310元以下可博反彈 京東今年盈利料勝去年



今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指騰訊第二季網絡廣告業務收入算不錯，比上年增34%，惟佔比最大的遊戲收入比預期差，沒怎麼增長，整體業績差過預期。最重要是大股東Prosus及其母公司南非傳媒集團Naspers兩隻股份於場外都跌逾4%，比騰訊跌得更多，因大股東正需資金回購Naspers股份以支持股價，必須要沽出騰訊才有錢。另外，騰訊過去多年遊戲收入都是慢慢增長，絕少出現大倒退，最多沒增長，可能第三、四季審批遊戲數目增加，收入自然可再增加，但預計其高速增長已過，未來若有10至20%增長已很好，全世界同業都是如此。股價方面，因騰訊業績不算太差，起碼仍有增長，股價表現差主要因大股東要沽貨，即使賺很多也會照沽，若要吸納也宜待其插穿保歷加通道底線，如5月尾也曾低見306元，若跌至310元以下可博短線反彈。

（《開市Good Morning》節目截圖）

至於京東，林家亨指，其百億補貼計劃不代表會輸掉百億，且不是一日用完，而集團上半年盈利反而增加，賺超過100億，相信其百億補貼只用了很少，業績好過市場預期，當然有補貼會令經營利潤率下降，惟上半年只微跌0.2%，可以接受。今年「雙11」有更多補貼不出奇，但以上半年盈利預測，今年全年盈利很大機會比去年多，前景不宜看得太悲觀。另外，內地樓市不振未必影響家電產品銷情，因中央早前推出電器產品下鄉政策，民眾用作買樓的錢也可能改作升級電器，料今年電器銷量按年仍會增加。京東股價雖已跌穿保歷加通道底線，但它作為龍頭股，有貨不應急於沽出。

（《開市Good Morning》節目截圖）

騰訊半日升1.52%報333.8元，京東跌1.28%報138.8元。其他科技股表現各異，阿里(09988)升0.9%報90.05元，百度(09888)跌0.61%報129.8元，美團(03690)無升跌報132.4元，小米(01810)升1.53%報11.96元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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