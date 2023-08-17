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恒指跌穿18000，騰訊京東領跌，逾3400張牛證「打靶」

17/08/2023

　　港股低開，恒生指數開報18023，跌306點或跌1.7%，及後跌穿18000關，恒生指數報17996，跌333點或跌1.8%，主板成交近52億元，暫最低曾見17900點。國企指數報6159，跌113點或跌1.8%。恒生科技指數報4046，跌79點或跌1.9%。恒指失守18000點，觸發逾3400張牛證收回。

　　由近期高位22700點計算，恒指進入技術性熊市。


　　即月期指新報17972，跌322點，低水24點。即月國指期貨報6157，跌108點，低水3點。即月科指期貨新報4051，跌75點，高水5點。


　　上證綜合指數報3134，跌15點或跌0.5%，成交79.17億元人民幣。深證成份指數報10516，跌63點或跌0.6%，成交41.16億元人民幣。


　　騰訊(00700)現價跌2.4%，報321元，該股成交約215萬股，涉資6.91億元，盤中高見322.6元，最低見320.6元；京東集團(09618)跌3.6%，報135.6元；百度(09888)跌3.1%，報126.5元；美團(03690)跌2%，報129.8元。

 

撰文：經濟通市場國金組

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