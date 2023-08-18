《午市前瞻》美股走弱恒指難樂觀 比亞迪候回調吸納

昨天恒指走勢呈現單日轉向形態，最低跌至17900，但最終以18326點收市，微跌2點，18000失而復得。 隔晚美股續跌，道指收市跌290.91點或0.84%，收報34474.83點。標普500指數跌33.97點或0.77%，收報4370.36點。納指跌157.70點或1.17%，收報13316.93點。



今天恒指低開117點或跌0.64%，報18208，其後隨時反彈，更一度倒升10點，但在18340前明顯受阻，高見18336後再度回落，恒指半日報18120，跌205點或1.1%，主板成交逾534億元。恒生中國企業指數報6210，跌82點或1.3%。恒生科技指數報4052，跌105點或2.5%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及中國平安(02318)；騰訊收報328.6元，跌4.2元或1.3%，成交26.97億元；阿里收報87.8元，跌2.3元或2.6%，成交14.09億元；中國平安收報46.1元，跌0.45元或1%，成交12.22億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中國平安。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及京東集團(09618)；京東集團收報132.7元，跌5.9元或4.3%，成交11.61億元。

(比亞迪香港網頁截圖)

潘鐵珊：恒指失萬八將試萬七



香港股票分析師協會副主席潘鐵珊接受《經濟通通訊社》訪問時表示，雖然恒指昨天呈單日轉向，幾乎收復所有失地，但外圍未穩，美股三大指數皆有向下發展的風險，道指及納指周線圖形態皆呈下跌形態，科技股或再度受壓，恒指即使進一步反彈，惟料在18600或18800受阻，若然失守18000，則料跌至17000才有支持。



京東仍有外資減持風險



科技股方面，京東集團公布，截至6月30日止第二季純利為65.81億人幣，按年增長50.4%，每股基本盈利2.09元人幣；非美國通用會計準則盈利為85.57億人幣，按年增31.9%，非美國通用會計準則每股基本盈利2.72元人幣。潘鐵珊認為，京東純利大幅增長主要受惠「618」銷售活動及電商平台改善，但快速消費品銷售較差，而且面對外資減持風險，後市要有好表現還須大市回穩。短線可待股價回調至132元買入，以150元為初步目標，突破則上望160元。



阿里業績勝騰訊



另外，潘鐵珊認為阿里巴巴中期業績較佳，可於86元部署買入，以98元為目標。雖然騰訊中期亦錄得盈利增長，但潘鐵珊認為業績表現差，只是受惠於廣告收益及短視頻，短線可於320元博入，上望340元。



內地電動車龍頭比亞迪(01211)於7月中發布截至今年6月30日止中期業績預告，預期歸屬股東淨利潤介乎105億至117億人幣，較去年同期增長1.92至2.25倍。扣除非經常性損益後的淨利潤則介乎93億至103億人幣，較去年同期增長2.07至2.4倍。基本每股盈利介乎3.61至4.02人幣。



新能源車市快速增長



業績大幅增長主要由於今年上半年度，新能源汽車行業保持快速增長，公司新能源汽車銷量在去年同期的高基數上實現強勁增長，市場份額持續提升，以及規模優勢持續擴大及強大的產業鏈成本控制能力，而且上游原材料價格回落。手機部件及組裝業務亦受益於大客戶份額提升，新能源汽車及新型智能產品等新興業務增長，產能利用率提升，業務結構也進一步優化。



比亞迪股價自8月1日高位280.6元持續下跌，昨天低見222.4元後呈單日轉向，收市升逾1.56%，報234元，累積跌幅最多超過20%。潘鐵珊個人看好比亞迪，惟建議待股價回調至222元才買入，上望255元。

比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

京東股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

阿里巴巴股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

騰訊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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