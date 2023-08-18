【印花稅】港市場競爭力弱撤印花稅刻不容緩，業界批政府固步自封

香港經濟疫情後的復甦情況不如預期，在高息環境持續及宏觀不穩定因素持續發酵等多重打擊下，恒指於本月再下試18000點低位，港股成交持續低迷。有業界人士指出，港府於2021年疫情期間增加股票印花稅的舉動是「殺雞取卵」，嚴重打擊香港證券市場交投量及從業員生存空間。當世界主要股票市場的印花稅都在下調或已在低水平時，政府的做法是「意氣用事，固步自封」，要求政府撤銷股票印花稅，挽回已轉向其他市場的投資者，並建議港股交易由「每手」改為「每股」為單位，降低投資入場門檻。

據港交所(00388)中期業績顯示，今年上半年股本證券產品平均每日成交金額按年跌14.2%至1029億元，而衍生權證、牛熊證及權證日均成交額則按年跌31.5%至126億元。而截至本周四（17日），港交所年內已接獲最少24家證券行在交易所的停止營業通知，與去年全年錄得最少49家證券行在交易所的停止營業通知相比，已達去年全年近一半水平，證券業的復甦情況似乎未如預期。

香港股票印花稅為全球交易所中第三高

港府於2021年上調股票印花稅，由當時的買賣雙方按交易金額各付0.1%調整至0.13%，但同年美國證監會的賣出股票收費標準則由0.00221%降至0.00051%，令到美股及港股的交易成本差距進一步拉闊。

據資料所示，相較其他主要交易所，香港市場所收取的股票印花稅是全球主要交易所中第三高。英國只向買方收取0.5%股票印花稅，而新股及ETF不用交印花稅；其次是新加坡，稅率為0.2%，也是只向買方收取；而中國則向賣方收取0.1%股票印花稅，未向買方收費；而美國則未有徵收股票印花稅。

陳志華：要求撤銷股票印花稅 兩年前不應隨意增加

日前香港證券及期貨專業總會去信行政長官李家超，要求撤銷股票印花稅，指自增加股票印花稅後，嚴重打擊香港證券市場交投量及從業員生存空間，而證券業是香港重要四大支柱之一，影響到香港整體的發展。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華接受《經濟通通訊社》訪問時表示，兩年前政府做錯了，不應該在疫情期間隨意增加股票印花稅，指相關舉動屬「殺雞取卵」，而這兩年間，成交持續下跌，券商陸續將牌照退回給證監會，現時業界幾乎支持撤銷股票印花稅此項方案。

他指出，儘管並非單單一個股票印花稅的元素，便讓港股成交低迷，但股票印花稅絕對是其中一個主要因素，影響短線大額資金買賣，大型基金進行短線交易，必定計算清楚各項成本，才會進行高頻或短線的大額交易，當世界主要股票市場的印花稅都在下調或已在低水平的時候，現時尚要討論增加印花稅或不考慮降低印花稅，形容為「意氣用事，固步自封」。

交易成本上升令投資者轉戰其他市場

陳志華提及，現時的情況，正正因為交易成本上升，以及市場深度不足，令投資者轉戰其他市場。美股的成交，一隻股票的成交已經比起香港股市一天的成交多兩三倍，如果只是一直的以外部因素作為藉口，「只會原地踏步，不進則退」。

他續指，撤銷股票印花稅，最起碼對大型基金、高頻交易的基金、短炒散戶，都有一定的吸引力，現時這群投資者，於兩年前已成功被趕走，現在要做的，是盡可能爭取他們回來參與港股市場，這已經不是應否去做的問題，而是必須要去嘗試、去拯救的局面。

倡港股交易由「每手」改為「每股」為單位 增吸引力

業界有聲音指，希望把現時港股買賣單位由「一手」降至「每股」，以降低港股入場門檻，增加港股的吸引力。

現時在香港買賣股票必須以「一手」作為單位交易，而每手股數則會因應不同股票而各有不同，例如滙豐控股的每手股數為400股；港交所的每手股數為100股；香港中華煤氣的每手股數則為1000股，若數量不足一手，則為俗稱的「碎股」，其價差或會有較大差距。但若把港股買賣單位由「一手」降至「每股」，則能大幅降低港股的入場門檻，或能引起更多投資者的興趣。

對於如何提振港股成交，陳志華表示，除了撤銷股票印花稅外，建議能放寬每手交易，可以每股進行交易，增加交易的彈性。另外，他亦建議增加南北水大宗交易的快捷渠道；推廣港元人民幣雙櫃台；整合中小型股及低成交股份，改革GEM板。

據本地傳媒報道，港交所正考慮完善交易機制，惟只是非常初步想法，未有具體時間表。而港交所發言人在回覆傳媒查詢時表示，會繼續探討提升市場競爭力及具吸引力的方案，包括調整市場微結構、擴大產品系列及開拓國際市場等。

撰文：經濟通記者吳仲賢