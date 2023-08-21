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《午市前瞻》恒指失守萬八將試萬七關 比亞迪理想為車股配置首選

21/08/2023

　　恒指已連跌三周，從7月31日高位20361計，過去三星期最多累跌2461點，跌幅超過12%。今早恒指裂口低開152點，報17798，創2022年11月30日以來最低。


　　恒生指數半日報17703，跌247點或1.4%，主板成交超過552億元。恒生中國企業指數報6066，跌80點或1.3%。恒生科技指數報3957，跌49點或1.2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及中國平安(02318)；騰訊收報321.4元，跌3.6元或1.1%，成交38.25億元；阿里收報86.1元，跌0.9元或1%，成交15.34億元；中國平安收報43.85元，跌1.6元或3.5%，成交14.26億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中國平安。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報127.7元，跌2.2元或1.7%，成交12.08億元。

 

(理想汽車網頁截圖)



曾永堅：港股面對內憂外患


　　椽盛資本有限公司投資總監曾永堅接受《經濟通通訊社》訪問時表示，目前港股受到內憂外患困擾。內地的內房債務問題影響的不單是內地房地產市場，同時亦會影響消費、金融、內險，甚至債券持有者。另一方面，美股目前估值偏高，面對深度調整。恒指如可重新守穩18000，則有機會再度攀升，但若連續三個交易日收低於18000，則料下試17000。


　　恒指公司上周五公布最新季檢結果，市場預期獲納入恒指成分股之一的理想汽車(02015)大熱倒灶，該股上周失守20日線(現約164.33)呈下降旗形反彈，惟20日線明顯成為阻力，今早低開1.4元，報154元後進一步下跌，最低曾見146.3元，較上日跌5.9%。


理想次季扭虧為盈


　　曾永堅認為，即使理想汽車獲納入藍籌雖然對股價有幫助，但投資者已有所預期，支持力未來太大。不過，他認為理想汽車仍然是資產配置中，僅次於龍頭比亞迪(01211)的電動車選項。理想汽車業績改善，業務重整不成問題，且L8及L9系列均採用同款電池，有助控制成本。


　　理想汽車8月8日公布，截至2023年6月30日止第二季純利22.93億人幣，去年同期則淨虧損6.18億元人幣；每股基本盈利1.17元人幣。期內收入286.53億元人幣，升2.28倍。截至2023年6月30日止六個月純利32.2億元人幣，去年同期淨虧損為6.29億元人幣，非美國公認會計準則淨利潤為41.4億元人幣，按年升13.1倍。收入為474.4億元人幣，按年升1.59倍。曾永堅建議可待股價回調至128至125元(約100日線水平)時吸納，目標170元，跌穿111元止蝕。


負財富效應打擊換車意欲


　　其他車股方面，被認為是資產配置的龍頭車股比亞迪，曾永堅認為具有出口優勢，建議在210元買入，目標275元，跌穿182元止蝕；吉利汽車(00175)雖然是最早生產電動車的，但缺乏競爭力；小米(01810)亦加入電動車行列，看似落後於其他汽車生產商，但小米希望複製像蘋果一樣涉及不同領域的生態圈，如可成功，對集團的盈利有提升作用。不過，有一點仍要留意，就是缺乏了股市上升產生的財富效應，在一定程度上打擊了換車意欲。 

 

理想汽車股價截圖。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

比亞迪股價截圖。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

小米股價截圖。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

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