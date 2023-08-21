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耀才倡減單邊印花稅，冀港交所拓更多24小時交易產品

21/08/2023

　　耀才證券(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港府在兩年前將印花稅提高，巧合地港股在這兩年間一直處於疲弱狀態，不論升幅及成交均滯後於全球股票市場。而港府則在寬減印花稅的問題上一直無動於衷，如港府認為「一刀切」對庫房收入難以估計，可以先行減單邊印花稅，雖然此舉未必能夠即時挽救現時疲弱的港股，但有望能刺激「即日鮮」的交投，從而令每日成交有所增加。若港府提早醒覺，亦只能與全球各地的股票市場印花稅看齊，尚能與其他國家爭一日之長短。

 

 

股票印花稅只是「治標」方法，需更多開源措施

 

　　他認為，減股票印花稅現階段可能是「治標」的方法，而真正「治本」就必須要提倡更多開源的措拖，增加收入及提升成交是現階段解決燃眉之急的方法。過往本港新股IPO曾居全球首位，隨著港股表現持續不振，連帶新股IPO市場表現亦強差人意，印尼證券市場的IPO排名亦是30年來首次超越香港，躋身全球第4位，而香港則跌至第6位，令交易所及一眾參與的券商收入銳減，此現象相信短期內仍然難以扭轉。

 

　　他亦指，對比當年港股的一天成交額可達2000億至3000億元，現時港股交投「不值一提」，而現時港股成交低迷亦使本來想在香港上市的公司卻步，以及在高息環境的影響下，亦影響了投資者使用「孖展」來抽新股的意願，認為需要先刺激港股成交額，才有望改善本港的新股市場。

 

倡大刀闊斧地下調股票印花稅

 

　　他續指，對於股票印花稅的降幅，與其「打回原形」，不如政府大刀闊斧地下調相關稅項，以挽回其他已轉投其他市場的投資者。

 

　　他又提及，在疫情後全球實體或傳統經濟要復元，相信並非一朝一夕之事，因此世界各地財長均絞盡腦汁，希望從其他途徑增加國庫收人。故此，全球交易所均洞悉到刺激股市交易量會帶動稅收，因而紛紛調低股票交易印花稅令交易額上升，此舉成繢有目共睹，中國內地亦可能因此而效法。

 

冀港交所開拓更多24小時交易產品

 

　　他指出，交易所應盡量善用現有的資源，開拓更多24小時交易產品。現今在港上市已有多隻美股相關ETF窩輪及牛熊證等產品，可惜這類產品跟隨香港交易時間開市收市，由於此類產品根本未能與實際美股交易時段銜接，因而令投資者不敢參與，導致成交大減。

 

　　他建議港交所(00388)盡快落實先行將上述產品及香港期貨交易改為24小時，目的是能與美股交易時段接軌，除可增加交易量外，更可令投資者降低因外圍市況不穩而帶來的風險，增加收入及成交，更令香港可以與美國及新加坡等地的交易市場作良性競爭，券商亦因而受惠。

 

許照中：對降低印花稅以振興市場交投看法有保留

 

 

　　六福金融主席及行政總裁許照中接受《經濟通通訊社》訪問時表示，留意到坊間對股票印花稅有所議論，並把港股交投低落歸究於兩年前港府上調股票印花稅，儘管業界期望上述的舉措，但他對上述舉措能振興市場交投的看法有保留，認為股票印花稅的調升對一般投資者的影響不大，因上次港府上調股票印花稅的幅度不是很大。

 

　　他指出，留意到近年有較多投資者轉向美股，而且近期更有不少投資者把資金投資在日本市場，認為即使降低股票印花稅亦未必能把已轉投其他市場的投資者重新投入港股，相信目前投資者對港股市場信心未恢復，即使降低股票印花稅仍未能改變目前的情況。

 

中美等問題削弱投資信心

 

　　他提及，最近數年，股市中的即日買賣等炒家彷彿已絕跡，當中股票印花稅的上調確是其中一個原因，但認為現時市場的大環境、相關投資氣氛以及信心才是更主要的原因，上述因素在這幾年內均處於最難捉摸的時間，因為當中牽涉到眾多因素如內地經濟的復原情況以及中美關係等政治問題，相關因素均削弱了投資信心，認為若上述因素未能得到解決，市場難以掌握有關的趨勢，未必能使炒家或投資者重新大舉入市，讓港股市場恢復興旺。

 

　　對於政府如何提振港股市場，他指出，政府需要做好經濟以及香港市場的投資氛圍，但坦言：「覺得政府都無乜板斧去做」，認為政府目前能夠做的事情並不多。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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