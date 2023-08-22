中原確認拖欠深圳員工佣金屬實，稱有房企擬以房抵佣

有傳中原地產集團旗下深圳中原遭多家地產開發商、代理商拖欠佣金超過10億元(人民幣．下同)，公司已經就此成立重大項目追佣跟進專案組，並起訴多家開發商，此前則傳有中原員工在深圳總部追討佣金。



中原集團首席運營官劉天暘回應《澎湃新聞》指情況屬實，由於部分開發商遇到了債務危機和流動性危機，導致結佣不暢。劉天暘透露，有一部分開發商擬通過以房抵佣的形式來處理，但新房拿到現行市場成交會有折價，從而導致公司收入折損。



不為員工墊付佣金，因會導致公司經營更困難



劉天暘表示，中原集團也希望追回錢給到員工保障，但是在開發商或代理商未結佣的情況下，目前沒有有效的整體方案解決這個問題，只能通過法律途徑處理，他又強調公司一直嚴格遵照佣金提成發放制度和勞動合同的約定執行，員工的基本工資也從來都是按月按時足額發放的，從未有任何拖延薪資或惡意欠薪的情況。



報道指，但目前中原集團在深圳的經營情況並不樂觀，處於虧損狀態。劉天暘稱公司不具備為員工墊付佣金的條件，這樣會導致公司的經營更加困難。劉天暘稱目前政府相關部門也已介入，如深圳鹽田佳兆業(01638)項目此前欠佣，但在住建部門的協調下，佣金結算也在改善中，近期將會有付款給到中原。



據報遭深圳中原起訴的主要開發商和項目包括佳兆業、恒大(03333)、寶能、世茂(00813)、龍光(03380)和吉祥里等。

撰文：經濟通中國組

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