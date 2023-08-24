友邦中期多賺逾四成符預期，股價逆市下跌，應如何部署？

友邦保險(01299)公布業績，上半年多賺46%，其中新業務價值升37%，符合市場預期，中期息升5%至42.29港仙。而集團指受惠2月起全面通關後內地訪客業務大幅增加，香港新業務價值升逾一倍，內地則增14%，惟新業務價值利潤率跌4.5個百分點至50.8%。友邦於周一(21日)曾低見66.85元，今日(24日)則承接連升兩日走勢高開2.5%報71.7元，惟其後卻逆市倒跌，最多跌2%至68.55元，難道業績仍未令市場滿意？應如何部署呢？

（資料圖片）

中期盈利升46%派息增5% 新業務價值升37%



友邦保險截至2023年6月底中期新業務價值20.29億美元，按固定匯率計按年升37%，按實質匯率計升32%，對比預期升22.4%至35%，介乎18.8億至20.73億美元，近預期上限；年化新保費39.84億美元增長43.4%。中期保險服務收益28.06億美元，跌3.2%；投資業績淨額7.56億美元，上年同時投資淨虧損2.3億美元；公司股東應佔盈利22.5億美元，升45.8%，每股盈利0.19美元升46.2%，中期息42.29港仙升5%。惟按固定匯率計，新業務價值利潤率跌4.5個百分點至50.8%。

集團上半年內涵價值營運溢利按年升12%至44.23億美元；內涵價值營運回報升2.2個百分點至13.3%，高於去年全年的9.4%；產生的基本自由盈餘達32.88億美元，按年升3%；稅後營運溢利跌2%至32.72億美元。首席執行官兼總裁李源祥表示，上半年集團內涵價值權益達706億美元，未計入股息及股份回購前，於上半年上升6%。友邦的資本狀況仍然非常強勁，於6月底自由盈餘為163億美元，而集團當地資本總和法覆蓋率則為260%。

內地新業務價值增14%香港升逾倍 友邦：疫情退去恢復強勁勢頭

集團指所有分銷渠道均錄得新業務價值增長。按固定匯率計，集團於中國內地上半年新業務價值按年增長14%至6.01億美元，香港升1.11倍至6.81億美元，泰國升28%至3.27億美元，新加坡升5%至1.73億美元，馬來西亞升10%至1.7億美元，其他市場升8%至2.12億美元。

李源祥表示，隨著疫情的干擾退去，友邦保險在亞洲無可比擬的分銷平台的實力驅動新業務恢復非常強勁的勢頭，中國業務、東盟整體業務及印度合資公司Tata AIA Life均取得雙位數字的新業務價值增長，而在龐大的中國內地訪客業務帶動下，香港業務的新業務價值按年增超過一倍。至於新業務價值利潤率跌4.5個百分點至50.8%，集團指，主要來自香港向中國內地訪港旅客銷售長期儲蓄產品的增長，以及於中國內地的銀行保險及長期儲蓄產品銷售比例提高。按新業務保費現值呈報的利潤率保持穩定為10%。





林家亨：下半年業務增長更理想



今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指友邦業績合格，要留意雖然內地2月宣布通關，但友邦4月才恢復內地大部分業務相關活動，故今次業績只反映第二季業務活動增加，下半年業務增長應會更理想。股價方面，前日(22日)跌穿保歷加通道底線近67元，友邦作為龍頭股，跌至該水平不妨買一些，止賺位可放於保歷加通道中軸線約73元。

（《開市Good Morning》節目截圖）

友邦半日跌0.57%收報69.55元，成交11.7億元。其他保險股普遍向上，保誠(02378)升0.94%報96.25元，宏利(00945)升1.22%報140.7元。內險股亦普遍上升，國籌(02628)升1.24%報11.44元，平保(02318)升0.68%報44.5元，太保(02601)升0.47%報17.16元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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