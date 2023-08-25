美團虧轉盈網易收入遜預期，齊獲大行唱好股價卻借勢急吐，應如何部署？

兩隻重磅科技股美團(03690)及網易(09999)昨日(24日)收市後齊公布業績，其中美團中期轉虧為盈，經調整轉賺逾131億人民幣，次季經調整盈利大增2.7倍至76.60億人民幣，遠超市場預期，雖然集團料外賣業務第三季增長放緩，但仍獲大行普遍唱好。網易次季經調整淨利潤升66.7%，收入卻僅增3.7%差過預期，但仍獲多間大行上調目標價。兩隻股份早於績前已炒上，今早(25日)均急挫半成，美團應是投資者趁好消息出貨，網易則因業績令市場略為失望，應如何部署呢？

（Shutterstock）

美團中期經調整轉賺逾131億人幣 次季經調整盈利增2.7倍



美團截至今年6月底止中期純利80.46億人民幣，而對上一年同期淨虧損68.19億人民幣，不派中期息。期內收入1265.82億人民幣，升30.2%；按非國際財務報告準則計，經調整溢利131.51億人民幣，而對上一年同期經調整虧損15.28億人民幣；經調整EBITDA為139.44億人民幣，升6.1倍。



單計第二季，收入按年增33.4%至678.65億人民幣，好過預期的672億人民幣；經調整溢利按年大增2.72倍至76.60億人民幣，遠超預期的45億人民幣；經調整EBITDA為76.8億人民幣，按年增長1倍，再創季度新高。

美團：次季各項業務健康增長 惟料外賣業務第三季增長放緩

美團首席執行官王興表示，受惠傳統消費旺季到來，第二季各項業務均實現健康增長，隨著本地生活市場穩步復甦，會以科技提升本地商品零售及服務零售效率，滿足用戶消費需求。受北京、河北等地極端天氣影響，商家普遍暫停營業，加上第二季基數較高，預計外賣業務第三季增長可能放緩。但經濟的負面影響只屬暫時性，而且外賣屬「可負擔支出」，現在年輕一代普遍不喜歡做飯，外賣業務在今年相較於其他消費行業料有著更健康的增長。美團正積極適應消費能力轉變，將推出更多高質素低價產品，並將繼續建設高品質商家生態和優惠的配送網絡，進一步優化運營策略，提升消費者體驗。

花旗：季績穩健予目標價214元 瑞銀：宏觀經濟或阻訂單增長

花旗發表研究報告指，美團再次交出穩健的季度業績，尤其在毛利增長和營運支出下降的推動下，第二季盈利增幅優於預期，亦表明營運槓桿空間巨大。管理層預計受上季高基數、宏觀經濟疲弱和極端天氣影響，外賣訂單量將於第三季放緩，惟集團加大補貼力度、吸納更多商戶、推出直播、降低訂閱服務門檻，認為未來到店業務競爭將趨於穩定，予「買入」評級，目標價214元。

瑞銀指，美團次季收入及盈利均勝預期，儘管抖音的激烈競爭令投資者有所擔心，但到店、酒店及旅遊業務的營業利益率達30%。宏觀經濟環境成為近期餐飲外賣業務的阻力，有機會限制今年的訂單增長，而公司亦計劃投資「拼好飯」，而其平均客單價為15元人民幣，長遠來說將對美團的單位經濟(Unit Economics)購成壓力。另外，優選次季的虧損按季持平，虧損有機會持續至第三季，而早前預期今年內虧損將逐步收窄，這反映與拼多多的競爭更加激烈，並會推遲優選的盈虧平衡時間表，將目標價由200元下調5%至190元，維持「買入」評級。

交銀國際：看好外賣閃購業務增長前景 予目標價220元

交銀國際稱，美團第二季收入基本和該行及市場預期一致，利潤超出該行及市場預期79%及70%，主因廣告表現超預期。預計美團第三季收入同比增21%，到店酒旅GTV(總交易額)同比增90%，外賣及閃購單量預計分別增19%及44%，達5930萬及700萬日單。看好集團外賣及閃購業務長期穩定增長前景，雖有競爭加大投入，但GTV預期將加速增長，維持目標價220元，重申「買入」評級。

高盛指，美團次季盈利勝預期，惟將其第三季餐飲外賣業務的訂單量增長預測由20%降至18%。管理層指由於宏觀經濟和線下復常，料第三季的訂單量會有所放緩，但到店、酒店及旅遊業務的兩年年均複合增長率則會大幅增加。相信美團在與抖音的競爭中積極捍衛市場份額的策略，有助於穩定其到店市場定位，維持目標價205元及「買入」評級。

網易次季經調整淨利潤升66.7% 惟收入僅增3.7%

網易截至6月30日止第二季純利82.43億人民幣，按年升55.8%；經調整淨利潤90.17億人民幣，升66.7%，派息0.105美元。期內淨收入升3.7%至240.11億人民幣，差過預期的247.8億人民幣，其中遊戲及相關增值服務淨收入187.99億人民幣，按年增3.6%，不及預估的195.3億人民幣；有道淨收入12.06億人民幣，增26.2%；雲音樂淨收入19.49億人民幣，減11.1%；創新及其他業務淨收入20.58億人民幣，增9.9%。而截至6月30日止中期純利149.97億人民幣，按年升54.8%；經調整淨利潤165.84億人民幣，升57.5%；期內收入490.58億人民幣，升5%。

網易首席執行官兼董事丁磊表示，公司於6月推出了多款熱門新遊戲，拓寬了遊戲品類、增強了國際影響力，相信能推高相關業務毛利率、推升公司收入。而對於次季遊戲及相關增值服務業務毛利潤按季減3.5%至143.75億人民幣，集團指主要原因是受季節性因素影響，在線遊戲收入回落。

（網易遊戲網頁截圖）

美銀：看好手遊及利潤率增長持續 目標價升至212元

美銀指，網易第二季業績好壞參半，收入較預期差，但利潤勝預期。季度收入低於預期主因是動視暴雪期內終止部分授權，導致網易電腦遊戲業務收入下跌，以及整體中國電腦遊戲市場疲軟所致，仍然看好其手遊增長持續。網易擁有不少焦點新作品，利潤率增長仍然持續，將2023至2025年每股盈利預測調高5%至10%，美股目標價升至135美元，港股目標價由201元升至212元，重申「買入」評級。

花旗形容網易上半年業績好壞參半，總收入低於預期，主因雲音樂(09899)及遊戲季節性疲弱；經調整純利勝該行及市場預期，因毛利率較高；運營支出較低。下半年看好新遊戲貢獻，預計遊戲收入按季持續反彈，明年RPG遊戲《燕雲十六聲》發布甚至會推升公司地位。公司具韌性及防守性，以及良好盈利前景，維持「買入」評級，惟將其美股目標價由134美元降至132美元。

高盛：下半年收入盈利或加速 目標價升至200元



高盛指，網易第二季為轉型期，公司已預備下半年收入盈利加速，基於穩固的待推出新遊戲將令用戶同時參與公司多款遊戲，並提高下半年至明年市佔，以及遊戲毛利率按季擴大趨勢持續，而停止與動視暴雪影響正在減弱，維持「買入」評級，目標價由182元升至200元。大和稱，網易第二季在線遊戲及音樂業務收入增長稍遜該行預期，但其毛利率勝預期，加上可觀的外匯及投資收益，經調整盈利勝該行及市場預期，預計取決於新遊戲或內容更新，第四季或明年上半年會有正面驚喜，維持「買入」評級，目標價由175元升至182元。



交銀國際指，網易第二季收入因端遊代理調整低於預期，端遊收入因季節性因素按季跌12%，料第三季端遊趨勢按季應有所恢復。公司計劃《燕雲十六聲》明年第二季前上線，預計今年遊戲及手遊收入按年升11%及24%，明年遊戲收入實現雙位數增長，目標價由181元上調至185元，維持「買入」評級。

溫鋼城：美團長遠前景佳125元可吸 網易失守153元宜減持



今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指美團公布業績後應不會再有新消息，有投資者就趁好消息出貨。事實上，市場資金不太充足，令大家都不願「坐貨」，北水亦見出出入入。美團股價短期料整固，惟長遠仍可看好，因內地上班族習慣叫外賣，不愁沒生意，連很零碎的東西如剪刀、膠紙也很快送到，待更多人上班，中長線需求只會愈來愈大。集團最壞時間應已過去，市場給予預測市盈率35倍，以科技股來說合理，市場又預期今年盈利增長達3倍，明年盈利增長也達九成，股價回到120至125元可趁低吸納，上望140元，惟現時市底弱，跌至118元要止蝕。至於美團員工福利提升包含在研發開支中，相關開支應會持續增加，但若能加價將其轉嫁消費者就不用擔心，集團又另有酒店、網約車等其他業務，可受惠內地旅遊業復甦。

至於網易，溫鋼城指，其次季收入僅增長3%的確比預期差，市場本對其有一定憧憬，一提到手遊不得不提網易及騰訊(00700)，內地當局也指網絡平台大有可為，並再批出遊戲版號，而在AI方面，市場也對網易及百度(09888)有較大期望。網易之前股價曾由100元飆至170多元，現時業績差過預期，股價回吐合理，如果失守頭肩頂的勁線153元宜減持，下季公布業績前相信市場會較小心，不會輕易將其炒高。

美團半日跌5.21%收報132.7元，成交40億元；網易跌4.98%報156.4元，成交5.16億元。其他重磅科技股也普遍隨大市回吐，阿里巴巴(09888)跌1.95%報87.8元，京東(09618)跌2.33%報130.1元，騰訊跌1.17%報321.4元，百度跌1.19%報132.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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