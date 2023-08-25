瑞聲中期盈利倒退大行意見分歧，股價連日下挫可趁低吸？

繼舜宇光學(02382)日前公布中期純利跌67.8%後，另一手機設備股瑞聲科技(02018)昨日(24日)中午亦公布中期少賺57%，且收入及毛利均下跌。雖然手機需求續降可能持續困擾其未來業績，但大行非一面倒看淡，摩通就料其下半年基本面強勁反彈，且憧憬其併購普瑞姆揚聲器系統公司(PSS)有助將聲學業務拓展到汽車市場，予目標價22元。不過，富瑞卻將其目標價降至17.77元，美銀更只看12.5元。在大行意見分歧下，瑞聲股價已連續兩日急挫，可趁低吸納抑或不宜沾手呢？

（瑞聲科技網頁截圖）

中期少賺57%至1.5億人幣 毛利率跌至14.1%



瑞聲截至2023年6月30日止之中期純利為1.5億人民幣，按年跌57%，每股盈利0.13元人民幣，不派中期息。期內收入為92.18億人民幣，按年跌2.04%；毛利12.97億人民幣，按年跌27.24%。毛利率按年跌4.8個百分點至14.1%，主要由於第一季全球智能手機市場需求仍舊疲弱，以及毛利率相對較低的業務收入佔比提升，但在第二季毛利率按季顯著改善。

集團聲學業務上半年實現收入33.2億人民幣，按年減少19.9%；毛利率為25.5%，按年下降1.7個百分點。光學業務實現收入17.7億人民幣，按年減少4.4%。電磁傳動及精密結構件業務錄得收入36.2億人民幣，按年增長23.4%；毛利率跌1.2個百分點至19.3%。傳感器及半導體業務收入4.94億人民幣，按年增長3.2%；毛利率跌2.4個百分點至11.3%。

瑞聲：料未來光學毛利率顯著上升 全年資本開支降15%

瑞聲科技首席財務官郭丹指，上半年光學業務受安卓手機出貨量影響，但第二季塑膠鏡頭價格按季回調10%至15%，下半年整體平均售價趨緩，出貨量因此明顯提升，加上去年去庫存見效，對未來光學毛利率有信心，料顯著上升。另精密結構件業務增長趨勢料延至下半年或未來一段時間。資本開支方面，全年數字將按年下降約15%至15億人民幣，部署海外產品及業務；未來維持10至15億人民幣資本支出，投入新領域以釋放價值。執行董事莫祖權表示，下半年至明年初智能手機回到百花齊放情況，下半年可見手機市場平均售價因性能差異化而有所上升的機會。



對於集團於8月宣布擬收購Acoustics Solutions International B.V.，該公司擁有普瑞姆揚聲器系統(PSS)，郭丹指，PSS業務最快於今年底或明年初完成，有望在明年上半年併表入帳，其年收入約4.5億至5億歐元，已錄淨現金流。收購除有助集團進一步切入車載高端客戶，更令集團中長期可拓展海外客戶及發掘其他垂直整合機會。莫祖權則稱，在收購PSS業務後，公司仍有資源視察其他與核心業務有關併購。

富瑞：收入毛利率均遜預期 目標價降至17.77元

富瑞發表研究報告指，瑞聲上半年收入按年下跌2%，較該行及市場預期低15.5%及14.7%，毛利率跌至14.1%，亦較該行及市場預期低5.1及4.3個百分點，相信是由於需求疲軟持續所影響，其中聲學業務受到Android規格下降趨勢所打擊；同時因平均售價下降，令期內光學業務繼續出現毛損。考慮到消費市場結構性疲弱，下調瑞聲2023至2026年的收入及純利預測，目標價由21.63元降至17.77元，評級從「買入」降至「持有」。

美銀證券指，瑞聲上半年盈利按年跌57%至1.5億人民幣，達指引的較高區間，營運虧損達2900萬人民幣，營運利潤率為負0.3%。管理層表示，聲學及觸感設備毛利率疲軟，主要是智能手機疲弱，並料下半年起復甦，主要是市場穩定及iPhone的拉動，利好平均售價及利用率。將公司2023年至25年盈利預測下調2%至16%，目標價由12元上調至12.5元，維持「跑輸大市」評級。



高盛指，瑞聲上半年純利及收入符合指引，但毛利率跌至14.1%差過預期，主要受累於手機需求疲弱。不過，管理層指，第二季毛利率有改善，有信心在新手機推出、產品升級，以及手機鏡頭、工業鏡頭毛利轉正等因素下，支持下半年毛利率復甦。高盛預料下半年毛利率可以回升至18.6%，未來兩年會繼續回升。因應中期業績，下調瑞聲今年起5年盈測12%至16%，評級維持「買入」，目標價由23.5元降至20.5元。





摩通：料下半年基本面強勁反彈 PSS併購有助拓展汽車市場

摩通預期下半年瑞聲基本面強勁反彈，受iPhone需求穩健，Android需求觸底反彈，以及光學毛利率穩定等因素推動。長期而言，瑞聲與PSS併購，有助公司聲學業務拓展到汽車市場，未來數年收入更可觀，以及可減少智能手機或個人電腦(PC)下行周期影響。考慮到2023年上半年業績偏軟因素，下調公司全年每股盈利預測21%，但對2024年預測基本保持不變，維持「增持」評級，目標價22元。

大和指，瑞聲最壞時期已過去，預期改善產品組合、機械方面的貢獻和光學領域的盈利能力將有穩健轉變，另從公司收購PSS的計劃中見到汽車業務的上行空間。管理層對今年下半年表現及增長前景表示樂觀，即使上半年業績疲弱，但公司強調，由於需求穩定，利潤率將較次季有所改善；基於產品組合改善，以及主要客戶新型號產品的出貨量增加，預期下半年表現會更好。公司的基本面將從下半年開始改善，2024至25年將實現盈利增長38%至1.02倍，重申「買入」評級，目標價20元。

溫鋼城：看不到前景不建議吸納 14元支持未必守得住





iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，iPhone已出到14，15也快將推出，以往大家都引頸以待，一有新機推出就在蘋果店排隊取貨，但現在很多人都已不再追買，市場對手機設備股也沒太大期望，瑞聲及舜宇股價都很低殘，其中瑞聲以往曾升至180多元，現時卻已跌至15元，所以買中資股一定要嚴守止蝕。事實上，瑞聲中期純利、收入、毛利及毛利率全都下跌，又不派息，實在看不到前景，不建議吸納，就算持貨不多，也要有心理準備股價仍會繼續跌。

溫鋼城續指，下一輪換機潮料要等到6G推出，但現時6G仍處研發階段「得個講字」，若見瑞聲股價反彈宜減持，雖近期每跌至14元看似有些支持，但未必「頂得住」，始終整個板塊短期看不到憧憬。至於公司有意拓展車載鏡頭市場，但該市場一向是舜宇「主場」，汽車音響亦未必有能力與歐美日品牌競爭，反而瑞聲研發的手機喇叭音質不錯，不如改賣喇叭，總之若仍單靠手機設備難有很大增長。

瑞聲今日跌3.47%收報15.02元，連跌兩日，累跌8.75%，成交1.12億元。其他手機設備股亦普遍下跌，舜宇跌2.54%報61.5元，丘鈦科技(01478)跌1.04%報2.85元，高偉電子(01415)跌3.27%報14.22元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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