土耳其重手打壓通脹，央行加息7.5厘刺激里拉大漲
25/08/2023
土耳其央行周四(24日)大幅加息7.5厘，至25厘，加息幅度遠超預期，里拉兌美元漲幅隨後擴大至6%以上，報25.31，為6月23日以來最高。
土耳其央行新行長艾爾坎(Hafize Gaye Erkan)已連續3個月大幅加息，最新加幅遠超經濟師預期的20厘，反映央行已確定大力打壓通脹的政策走向。
撰文：經濟通市場國金組
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土耳其央行周四(24日)大幅加息7.5厘，至25厘，加息幅度遠超預期，里拉兌美元漲幅隨後擴大至6%以上，報25.31，為6月23日以來最高。
土耳其央行新行長艾爾坎(Hafize Gaye Erkan)已連續3個月大幅加息，最新加幅遠超經濟師預期的20厘，反映央行已確定大力打壓通脹的政策走向。
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2023 16:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2023 16:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2023 16:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/08/2023 16:10
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