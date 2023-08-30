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《午市前瞻》恒指萬九關阻力大 海底撈破頂可期 中移看好因AI

30/08/2023

　　恒指近日持續上升，雖然在過去兩日皆曾升破18500心理關口，但都未能突破，今天恒指終於上破18500，開市以175點裂口上升後進一步攀升，開市約30分鐘最高升至18740，早段最多上升258點。恒生指數半日報18593，升109點或0.6%，主板成交逾608億元。恒生中國企業指數報6402，升15點或0.2%。恒生科技指數報4226，跌8點或0.2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、港交所(00388)及比亞迪(01211)；騰訊收報327.8元，跌1.6元或0.5%，成交25.11億元；港交所收報313.4元，升6元或2%，成交23.68億元；比亞迪收報248.2元，升10.4元或4.4%，成交19.34億元。國指三大成交股份依次為騰訊、比亞迪及阿里(09988)；阿里收報90.4元，跌0.5元或0.6%，成交15.49億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯(00981)；中芯收報19.52元，升0.44元或2.3%，成交15.15億元。

 

(海底撈網頁截圖)

 

葉尚志：恒指僅屬反彈  萬九阻力大


　　第一上海證券首席策略師葉尚志接受《經濟通通訊社》訪問時表示，恒指僅處於反彈格局，原因之一是成交量並未大幅增加，即使近日大市總成交過千億元，但未超過今年以來的平均成交額約1100億元，他估計19000為短期阻力。


　　個股方面，他認為海底撈(06862)有一定值博空間，海底撈早前發盈喜，指中期純利將會按年大增30倍，而昨天集團公布，截至2023年6月30日止，上半年來自持續經營業務中期純利22.58億人民幣，按年升29.82倍，每股盈利0.42人民幣，不派息。期內，持續經營業務收入188.86億人民幣，升24.6%。


海底撈受惠現經濟環境


　　葉尚志表示，雖然純利大增顯然是低基數效應所致，但在現時的經濟環境下，海底撈這類平民經濟較實際。此外，海底撈技術走勢偏強，惟8月上旬高見23.95元後回落，為今年內第三次挑戰24元不果後回調，但他認為突破24元的可能性仍高，現價21.45元已可吸納，失守20元則止蝕，上望30元。


　　另外，他亦建議買入中移動（00941），早前中移動公布，截至2023年6月30日止中期純利761.73億人民幣，按年升8.39%；每股基本盈利3.56人民幣，中期息2.43港元，按年升10.5%。2023年全年以現金方式分配的利潤提升至當年公司股東應佔利潤的70%以上。期內，營運收入5307.19億人民幣，按年增長6.8%。


中移動同具AI概念


　　葉尚志除認為中移動盈利及派息吸引之外，他認為中移動具有AI概念亦是賣點之一。他解釋，AI系統欲要暢順運作，除了需要有高速的運算能力之外，亦要有高速的傳輸網絡。


　　中移動在去年6月發表《中國移動6G網絡架構技術白皮書》，其強調，6G網絡的架構設計，既要面向數碼化時代變革，與國家戰略高度契合，又要考慮新場景新需求的驅動，同時還要論證跨界領域新技術的發展態勢及引入的可行性。6G的傳送速度是5G的100倍，有分析認為其應用將呈現沉浸化、智慧化、覆蓋面廣等新發展趨勢。葉尚志認為66元可以吸納，上望80元，跌穿62元則止蝕。

 

海底撈股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中移動股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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