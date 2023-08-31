中銀香港半年多賺35%增派息，惟大行意見分歧，銀行股有更佳選擇？

中銀香港(02388)昨日(30日)收市後公布業績，中期盈利按年升35%至170億元，符合市場預期，派息亦增18%至0.527元，最新股息率為6.64厘。另上半年淨利息收入增51%至232億元，淨息差升47個基點至1.45%，集團有信心淨利息收入持續增長，淨息差有望高位企穩。中銀香港股價今日(31日)一度飆逾4%，不過績後大行意見分歧，摩通予目標價35.2元，富瑞卻只看24元，中銀香港升幅其後明顯收窄，收市升不足1%，銀行股或有更佳選擇？

（李崇偉攝）

中期息增18%至0.527元 淨利息收入升51%

中銀香港截至2023年6月30日止中期純利169.98億元，按年升34.7%；每股基本盈利1.6077元，派中期息0.527元，按年增加17.9%。期內提取減值準備前之淨經營收入308.38億元，按年增長21.6%。淨利息收入為232.08億元，按年增長51%，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為249.88億元，按年上升42%，主要由平均生息資產增長及淨息差擴闊帶動。

上半年淨息差升47個基點 貸款等減值淨撥備減29%



上半年淨息差為1.45%，按年升47個基點，但較去年底跌6個基點；若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨息差為1.56%，按年升43個基點，主要由於市場利率相對去年同期處於高位的機遇，積極主動管理資產及負債，貸存利差擴闊，以及債券投資收益率上升，抵銷了存款定存化的影響。淨服務費及佣金收入49.14億元，按年下降9.5%，主要由於投資市場氣氛淡靜，證券經紀及基金分銷佣金收入按年分別下降31.4%及13.9%，基金管理佣金收入亦較去年同期減少34.6%。





上半年貸款及其他帳項減值準備淨撥備為12.25億元，按年減少29%，但當中第二階段減值準備淨撥備5.88億元，增加了87%，主要反映部分房地產客戶的潛在風險。總資本比率22.99%，其中普通股權一級資本比率為20.75%，較去年底升約1.08個百分點。另外，特定分類或減值貸款比率為0.73%，較上年末上升0.2個百分點，主要因上半年有若干公司客戶貸款評級下降，使特定分類或減值之客戶貸款餘額較上年末增加。

中銀香港：有信心淨利息收入續增 淨息差有望高位企穩

集團財務總監劉承鋼表示，目前市場對美聯儲加息預期降溫，而美元利率維持高位將有利息差表現，但在本港市場利率有所回調，相關影響仍有待觀察，有信心淨利息收入持續增長，淨息差有所提升，淨息差有望高位企穩。



對於內地房地產業貸款，集團風險總監蔣昕表示，截至6月底，內地房地產企業貸款931億港元，比去年底下降7%；佔集團客戶貸款比重5.4%，比去年底下降0.7個百分點，客戶主要以業務在粵港澳大灣區及內地一二線沿海城市的全國性布局龍頭企業為主，整體財務狀況相對穩定；國有企業客戶貸款佔比78%，民營企業客戶貸款佔比22%；不良貸款比率4.8%，關注類貸款比率3.2%。





摩通：撥備前經營利潤勢頭良好 目標價微降至35.2元



摩通發表研究報告指，中銀香港今年上半年業績大致符合該行預期，撥備前經營利潤錄雙位數增長，加上信貸成本下降，推動經營溢利上升超過30%。該行下調集團今明兩年盈利預測1%，反映預期信貸成本有所上升。儘管今年下半年資產質量或信貸成本可能出現不利遷移，但基於撥備前經營利潤勢頭良好，料盈利下行風險可控，目標價亦由35.3元微降至35.2元，維持評級「增持」。





高盛指，中銀香港第二季業績符合預期，第二季營運利潤為107.48億元，按年增長49%，高於該行預期，其撥備前利潤亦高於預期，考慮到業績表現，分別調升2023至2026年每股盈利預測1%、3%、2%及2%，並將目標價由31.5元上調至32元，予「買入」評級。現時該股2023財年的預測市帳率為0.7倍，2023至2024財年股本回報率(ROE)為10至11%，2023財年預測股息率約7%，預計對是次業績公布的反應會較平淡。

富瑞：美息見頂資本管理保守 目標價降至24元

富瑞指，中銀香港今年上半年歸屬利潤同比增長35%，符合該行預期。儘管估值不高，為0.8倍預期市帳率，而淨資產收益率為11%，股息收益率為6%，但由於美聯儲利率見頂和保守的資本管理，該股缺乏催化劑。目標價由25元下調至24元，評級為「持有」。

摩根士丹利表示，中銀香港中期收入符預期，因成本較低及預期信貸損失下滑，令純利略優於預期，淨利息收入大致符合預期，維持「與大市同步」評級及目標價26.7元。

黃德几：業績符預期惟恐難維持 滙控更值得吸納

金利豐證券研究部執行董事黃德几指，中銀香港業績符合預期，部分分項表現更比預期好，且內房客戶以國企為主，風險可控，但下半年業績恐難維持理想表現，利息收入不太樂觀。首先，香港銀行同業拆息(HIBOR)高企，令資金成本上升，但銀行又不得不「搶存款」。另內地及香港樓市疲弱，香港二手交投陷入冰封，但港府仍未見撤銷樓市辣招。再者，中銀香港上半年業績多少受惠內地疫後重開，但現時內地經濟令人擔心，中美息差倒掛，人民幣貶值。以上因素都令市場擔心中銀香港難保持佳績，而其股息率雖不算低，但滙控(00005)息率更高，且正不斷回購股份，業務又遍及大中華區，股價亦已回落不少，現價已可吸納。

中銀香港收市升0.69%報21.8元，成交5.39億元。其他本地銀行股普遍偏軟，滙控跌0.84%報58.85元，恒生(00011)跌0.6%報100元，渣打(02888)跌0.83%報71.75元，東亞(00023)跌0.18%報11.18元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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