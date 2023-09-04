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美股8月最後一周漲勢強勁，納指漲幅達3.25%

04/09/2023

　　投資者在非農就業和製造業數據之間權衡，以判斷聯儲局何時結束加息周期。與此同時，美國國債孳息率攀升。美股上周五(1日)漲幅收窄，但周線漲勢強勁，納指漲幅達3.25%。


　　納指基本持平，報14031.81點。道指漲115.8點，或0.3%，報34837.71點，周線漲1.43%，為7月以來最佳。標普500收盤小幅上漲8.11點，或0.02%，周線漲2.5%，創下6月份以來最佳單周表現。


　　8月非農就業數據報告顯示，就業人數新增18.7萬人，高於預期，但同時失業率反彈至3.8%，高於預測。平均時薪增4.3%，前值4.4%。


　　數據顯示，勞動力市場平穩的換檔減速，具體表現包括招聘穩健、收入增長放緩、更多人重返勞動力市場。分析指，放緩趨勢使得聯儲局有空間在本月暫停加息，同時保留今年稍後時間再次加息的可能性。


　　數據發布後，2年期美國國債孳息率一度下跌11個基點，之後回升。特斯拉跌逾5%，此前發布Model 3改款車型，並大幅下調高端車型售價。戴爾因人工智能火熱而股價狂升超21%。因油價突破每桶85美元，能源股上漲。

美元岔日圓漲至146.15

　　美元走高，美匯指數漲0.5% 至104.17。美元岔日圓上漲0.4%，至146.15，日本財務大臣鈴木俊一表示，不希望匯市突然波動，他會密切關注走勢。


　　加拿大第二季度GDP下滑之後，美元兌加元上漲0.7%，至1.3602，創逾3周來最大漲幅。英鎊兌美元下跌0.7%，至1.2588。澳元兌美元下跌0.5%，至0.6449。澳元兌加元上漲0.2%。歐元兌美元下跌0.6%，至1.087。紐約期金上漲1.2美元，報每盎司1967.1美元。


　　受OPEC+數月來的減產措施影響，且中國再度展現提振經濟的決心，紐約期油上漲2.3%，結算價報每桶85.55美元。布蘭特期畈漲2%，報每桶88.55美元。

撰文：經濟通市場國金組

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