《午市前瞻》內地經濟最壞情況或已過 進取者可博融創碧桂園

恒生指數半日報18851，升469點或2.6%，主板成交超過840億元。恒生中國企業指數報6542，升210點或3.3%。恒生科技指數報4283，升104點或2.5%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報333.4元，升8.4元或2.6%，成交67.25億元；阿里收報93.4元，升3.2元或3.5%，成交30.86億元；美團收報134.2元，升5.7元或4.4%，成交25.12億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(越秀房地產網頁截圖)

連敬涵：恒指0.382倍黃金比例18638關鍵



9月首個交易日因颱風關係延至今日，聯交所宣布季檢變更延至今日收市後，碧桂園(02007)藍籌生涯獲延長一日。上周四（8月31日）晚間宣布多項樓市鬆綁措施，包括不再區分實施「限購」城市和不實施「限購」城市，首套住房和二套住房商業性個人住房貸款，最低首付款比例政策下限統一為不低於20%和30%。



消息刺激內房股全線彈升，融創(01918)半日升幅逼近30%，新城(01030)升超過20%，碧桂園最後一日扳回一城，半日升逾15%為最佳表現藍籌，暫成功收復1元大關。刺激樓市措施終於落地，帶動大市氣氛，半日大市成交金額已逼近900億元，恒指亦曾升超過500點。



香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，以恒指大回落前的7月底高位20361，至8月低位17573計算黃金比率0.382倍，18638為恒指現時須守著的關鍵水平，即市上升阻力為50天線約18900，收市前企穩則有望進一步挑戰250天線約19200水平。



最壞情況或已過去



連敬涵指今日港股氣氛大幅逆轉，主要因為中央政策正式落地，並不是早前的口號式方針，市場看見已有刺激房企措施出台，內地睇樓人數回升，市場認為措施帶來的利好作用開始真正反映，對中央再出台刺激措施的信心回升，期間多間房企的債務壓力亦有望紓緩，種種消息將有利資金回流市場，最壞情況不排除已經過去。

他又提到，過去周末公布的內地經濟數據有所改善，8月份財新製造業PMI重返50之上，錄得51，市場預期經濟數據已有望在6、7月見底，加上外匯存款準備金率下調2個百分點，整體都有利股市回升。



*越地仍為投資內房首選*



連敬涵指，現時樓市刺激措施真正落地，風險胃納較高投資者不妨博一博內房股，不過始終基本銷售數據未真正改善，現時入手只可以投機角度參與。他提到，現時融創已升破50天線1.22元，短線可望挑戰1.5元。另外，碧桂園升破20天線又收復1元大關，可望挑戰1.25元。但他指，恒大(03333)始終極具風險，有心亦不宜博。



若要以投資角度選擇，連敬涵認為越地(00123)仍是首選，現價約10元水平已跌極有限，現時入手亦算穩陣。

越秀房地產股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

碧桂園股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

恒大物業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

融創中國周線圖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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