  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》內地經濟最壞情況或已過 進取者可博融創碧桂園

04/09/2023

　　恒生指數半日報18851，升469點或2.6%，主板成交超過840億元。恒生中國企業指數報6542，升210點或3.3%。恒生科技指數報4283，升104點或2.5%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報333.4元，升8.4元或2.6%，成交67.25億元；阿里收報93.4元，升3.2元或3.5%，成交30.86億元；美團收報134.2元，升5.7元或4.4%，成交25.12億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(越秀房地產網頁截圖)

 

連敬涵：恒指0.382倍黃金比例18638關鍵


　　9月首個交易日因颱風關係延至今日，聯交所宣布季檢變更延至今日收市後，碧桂園(02007)藍籌生涯獲延長一日。上周四（8月31日）晚間宣布多項樓市鬆綁措施，包括不再區分實施「限購」城市和不實施「限購」城市，首套住房和二套住房商業性個人住房貸款，最低首付款比例政策下限統一為不低於20%和30%。


　　消息刺激內房股全線彈升，融創(01918)半日升幅逼近30%，新城(01030)升超過20%，碧桂園最後一日扳回一城，半日升逾15%為最佳表現藍籌，暫成功收復1元大關。刺激樓市措施終於落地，帶動大市氣氛，半日大市成交金額已逼近900億元，恒指亦曾升超過500點。


　　香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，以恒指大回落前的7月底高位20361，至8月低位17573計算黃金比率0.382倍，18638為恒指現時須守著的關鍵水平，即市上升阻力為50天線約18900，收市前企穩則有望進一步挑戰250天線約19200水平。


最壞情況或已過去


　　連敬涵指今日港股氣氛大幅逆轉，主要因為中央政策正式落地，並不是早前的口號式方針，市場看見已有刺激房企措施出台，內地睇樓人數回升，市場認為措施帶來的利好作用開始真正反映，對中央再出台刺激措施的信心回升，期間多間房企的債務壓力亦有望紓緩，種種消息將有利資金回流市場，最壞情況不排除已經過去。

　　他又提到，過去周末公布的內地經濟數據有所改善，8月份財新製造業PMI重返50之上，錄得51，市場預期經濟數據已有望在6、7月見底，加上外匯存款準備金率下調2個百分點，整體都有利股市回升。

*越地仍為投資內房首選*

　　連敬涵指，現時樓市刺激措施真正落地，風險胃納較高投資者不妨博一博內房股，不過始終基本銷售數據未真正改善，現時入手只可以投機角度參與。他提到，現時融創已升破50天線1.22元，短線可望挑戰1.5元。另外，碧桂園升破20天線又收復1元大關，可望挑戰1.25元。但他指，恒大(03333)始終極具風險，有心亦不宜博。


　　若要以投資角度選擇，連敬涵認為越地(00123)仍是首選，現價約10元水平已跌極有限，現時入手亦算穩陣。

 

越秀房地產股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

碧桂園股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

 

恒大物業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

融創中國周線圖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

重溫《開市Good Morning》溫傑盡分析，請按此

 

 

其他內房股相關新聞：
救市措施連環出台，碧桂園債務危機紓緩，內房全線爆升可以點部署？
【內房困局】標普預計中資房企利潤繼續尋底，槓桿率將上升
余偉文：香港銀行體系穩健內房風險可控，無意更改聯匯制度
【內房困局】碧桂園據報已劃付一隻今日到期的馬來西亞債券票息
【內房困局】上證報：碧桂園「１６碧園０５」展期方案已夠票通過

 

 

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

返回財經熱話

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 沒有相關資料。
股份推介
  • 00763 中興通訊
  • 25.550
  • 目標︰$29.00
  • 01839 中集車輛
  • 6.410
  • 目標︰$8.00
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 48.550
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.150
  • 目標︰$100.00
  • 01503 招商局商業房託
  • 1.450
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.150
  • 00700 騰訊控股
  • 333.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.680
  • 00001 長和
  • 41.950
  • 00388 香港交易所
  • 313.400
報章貼士
  • 01157 中聯重科
  • 4.020
  • 目標︰$4.50
  • 06979 珍酒李渡
  • 9.410
  • 目標︰--
  • 00371 北控水務集團
  • 1.820
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

04/09/2023 16:28  《盤後部署》恒指有望挑戰19600，商湯中線上望2.1元

04/09/2023 17:52  據報阿里雲擬赴港上市前尋求從國企融資100億至200億人民幣

04/09/2023 18:10  【內房困局】傳有部分碧桂園(2007)債券持有人反對展期方案

04/09/2023 15:26  【香港要聞】廠商會倡五大發展策略搞活香港夜經濟

04/09/2023 15:16  【大國博弈】雷蒙多：美將繼續對華出售晶片，但永不包括最頂尖的

04/09/2023 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒９９億元，買盈富沽美團

04/09/2023 11:23  【大行炒Ｄ乜】復星遭里昂降評級，贛鋒遭下調目標逾２６％

04/09/2023 16:29  《財資快訊》美電跌報７﹒８３３４，一年期拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】東亞上調6個月港元定存息至高達4.35厘
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】9月開局港股反彈逾400點，下目標睇幾多？陳政深：技術阻力睇19400點（有片）
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》新設民營經濟發展局，李強赴會G20，外資回A股升
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【得獎名單】etnet Chill賞你「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」
人氣文章

時事要聞

東涌校巴撞巴士剷草叢34傷 校巴司機2學童重創
人氣文章

市場最熱點

【FX MONDAY】美國仲有無最後一次加息 美滙指數105在望？｜人民銀行連續拳挺人民幣 成效係點？
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

情侶分手15分鐘神預測？有齊這些相處表徵分手危機Up！如何令關係持久恩愛？必識愛情三角理論！有成功人生戀愛才會贏？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

日牌尋寶！Primavista、Paul & Joe秋季氣墊粉底新品，轉季乾燥肌適用！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

丈夫的另類嗜好：偷拍和儲模型的最大分別，是將人變成了「物體」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
學童健康 ｜ 本港兒童肥胖率急增！疫情養成夜瞓、無運動、長用電子產品習慣影響身心
人氣文章
照顧者壓力 | 理大研發電子繪畫平台助照顧者減壓！聊天功能助尋同路人互相鼓勵、轉介支援
人氣文章
致癌物 | 加工肉被列為一級致癌物，罪魁禍首係化學亞硝酸鹽！火腿若用芹菜粉中的硝酸鹽防腐，會健康啲？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/09/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章生財有道04/09/2023
【高息定存】東亞上調6個月港元定存息至高達4.35厘
人氣文章財經熱話04/09/2023
【收市短打】9月開局港股反彈逾400點，下目標睇幾多？陳政深：技術阻力睇19400點（有片）
人氣文章中國故事04/09/2023
《神州經脈》新設民營經濟發展局，李強赴會G20，外資回A股升
人氣文章財經熱話04/09/2023
澳門8月賭收符預期惟行業踏入淡季，濠賭股可否買定博十一黃金周？
人氣文章香港要聞04/09/2023
廠商會倡五大發展策略搞活香港夜經濟
人氣文章香港要聞04/09/2023
李家超：將擬定大灣區緊急應變行動方案，加強聯合處理事故能力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金