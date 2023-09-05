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《午市前瞻》恒指回吐料先維持上落市 吼舜宇不如追強勢比電

05/09/2023

　　恒生指數半日報18559，跌284點或1.5%，主板成交逾507億元。恒生中國企業指數報6437，跌95點或1.5%。恒生科技指數報4240，跌64點或1.5%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里(09988)、中芯(00981)及騰訊(00700)；阿里收報92.85元，跌0.3元或0.3%，成交29.36億元；中芯收報21.9元，升0.05元或0.2%，成交22.36億元；騰訊收報327.8元，跌5.6元或1.7%，成交22.32億元。國指三大成交股份依次為阿里、中芯及騰訊。科指三大成交股份依次為阿里、中芯及騰訊。

 

(舜宇光學網頁截圖)

 

聶振邦：市場對國策消息消化速度快


　　恒指昨日大升逾400點，觸及50天線後，今日即見回吐壓力。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指今日回吐但暫時仍然守著18500，預計未來兩日將於現水平尋找支持。他分析，上星期五A股受惠國策造好，但港股因颱風停市，周一（4日）復市便追落後。目前恒指回跌逾近300點，反映市場對國策消息消化速度快，預計未來先維持18500至19000的上落市格局，如後續公布的國策未如市場預期，18500支持力或會受到挑戰。


舜宇70元料有蟹貨出籠  比電36元可吼


　　蘋果將於下周三（13日）發布iPhone 15，此前舜宇(02382)走勢改善，8月低見60.85元後反彈，今日逆市造好，升破20天線，高見68.2元。聶振邦指舜宇大有機會成功挑戰70元，但並不看好能夠守穩，因為8月初舜宇曾堅守於70元一段時間，至8月中開始向下探底，預計現時重返70元大關將有大批蟹貨離場，故現價不宜入手，看好後市亦宜待回落至65元再考慮。


　　現時距離iPhone 15發布仍有一星期左右，但內地已出現個別炒風，有內地網民發文招募「搶購人員」，以「高水」300至3000元人民幣收購iPhone 15。聶振邦指新iPhone可能對消費市場有吸引力，但對港股手機設備股並無太大幫助，而手機設備股近期走勢分化，比起舜宇，在無方向的大環境下，他寧願選擇近期強勢的比亞迪電子(00285)，現時預計40元會有一定阻力，持有者現價可繼續觀望，未持貨者則可待回落至36元再考慮。 

 

舜宇光學股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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