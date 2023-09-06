綠債保底息升至4.75厘好吸引？嫌分派少港股有咩好選擇？

港府昨日(5日)宣布發行新一批綠色零售債券，發行額不少於150億元，保底息率達4.75厘，遠高於去年那一批的2.5厘。不過，首批綠債(04252)息率不算吸引，也吸引近49萬人申購，最終每人僅獲派4至5手，且昨收報96.5元，仍潛水3.5%。今次雖預期債價不致潛水，但在息率吸引下料同樣只獲派幾手，可採取甚麼認購策略呢？若嫌分派太少，港股中又有否既高息又穩陣的選擇呢？

（Tony攝）

綠債發行額不少於150億元 陳茂波：為市民提供回報穩定投資選項

是次綠色債券發行年期為3年，每手申請價為1萬元，發行額為150億元，可視乎市場情況，提高至最多200億元，每半年派息1次，保底息率升至4.75厘，派息與本地通脹掛勾，以較高者來釐定相關息率。認購期為9月18日(星期一)上午9時至9月28日(星期四)下午2時，發行日為10月10日，自發行日後一個工作天(即10月11日)起，於香港聯交所上市及買賣。認購渠道為配售銀行、證券經紀、香港中央結算有限公司。配發機制與上次綠色債券相同，盡可能滿足小額投資者的申請。

被問及是次綠債會否如上次「破發」，財經事務及庫務局局長許正宇表示，推出綠債是希望提升市民對綠色及可持續金融的認知及興趣，是次債券屬固定收益類型選項，投資者一般較關注較低的信貸風險及較高的穩定性，而在訂立發行條款時也考慮到不同市況因素，整體來說，對是次綠債發行有信心。財政司司長陳茂波則指，綠債發行將進一步促進市場發展，同時推動普惠金融，為市民提供回報穩定的投資選項，並可以參與和受惠於綠色金融發展。





中銀香港：息率吸引可認購10手 富途：快到期iBond換馬好時機

中銀香港(02388)個人數字金融產品部副總經周國昌表示，是次綠債保底息訂於4.75厘，息率相當吸引，預期反應會好熱烈，料超額認購機會較大，有較大機會逾50萬人認購，較上次綠債多，建議資金較充裕的市民可認購10手。富途證券香港首席策略師陸秉鈞指，綠債較設有金額及提取限制的定存更吸引，對於持有iBond(通脹掛鈎債券)的投資者，在債券快到期下更加是「換馬」好時機。由於今次綠債保證息率遠高於首批，加上港股表現欠佳，料認購反應較上次好，分派或會較少，惟仍建議申購5手，5手持有至到期日料可賺7125元。





值得留意，多間銀行推出多項手續費豁免優惠搶綠債客，其中滙豐表示，客戶可獲豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行及經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費。恒生(00011)亦提供8項費用豁免優惠，包括認購手續費、保管費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出債券手續費、非經中央結算系統的債券轉入費、債券轉出費，及透過香港聯交所買入綠債的證券存入費。花旗銀行則豁免6項收費，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費以及轉出費。

李偉傑：綠債認購10手已足夠 高息股可吼電訊股中石油

（李偉傑facebook截圖）

華盛證券經紀部董事李偉傑指，今次綠債保底息達4.75厘屬吸引，息率只比定存略低，且美息已近見頂，明年更可能減息。不過，在保底息率較高下，料今次綠債認購反應不輸去年，而按照循環分配機制，料每人同樣只會分到4至5手，故認購10手已足夠。至於應否沽出iBond換馬至綠債，要視乎個人資金需要，若資金有限且嫌iBond息率低可考慮換馬，但要留意股份差價及相關手續費。

另李偉傑指，投資者若嫌綠債分派太少，港股中也有一些好選擇，該些股份息率都達7厘以上，且派息穩定，行業也少受政策影響，當中首選三大內地電訊股，電訊行業既不受經濟周期影響，又派高息兼低PE(市盈率)，其中中移動(00941)回至近50天線約62.5元可吸納。石油股也可考慮，但其股價近兩年已跑贏大市，當中中石油(00857)息率雖不及中海油(00883)高，惟派息比率較落後，有上升空間，早前公布的中期業績亦對辦，現價可買入。香港電訊股派息穩定亦可吼，但受本港投資環境影響，股價受壓，當中香港電訊(06823)息率達9厘，回至8元可考慮吸納。

內地電訊股今日逆市靠穩，中移動半日跌0.31%收報64.85元，中電信(00728)升0.27%報3.77元，中聯通(00762)升0.19%報5.39元。香港電訊股亦靠穩，香港電訊升0.12%報8.26元，數碼通(00315)升1.2%報4.23元，電盈(00008)跌0.54%報3.66元，和電(00215)無升跌報1.08元。「三桶油」則表現各異，中海油(00883)升1.17%報13.86元，中石油跌0.69%報5.8元，中石化(00386)跌1.29%報4.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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