新地業績遜預期股價仲會再跌？樓市低迷地產股勿沾手？

新鴻基地產(00016)昨日(7日)收市後公布業績，受到物業銷售溢利減少拖累，截至今年6月底2022/23年度全年基礎溢利按年跌約17%至238.85億元，純利減少6.5%至239.07億元，收入跌8.4%至711.95億元，均差過市場預期，惟維持派末期息3.7元，新地績前股價跌近1%，現價股息率5.6厘，再跌空間有多少呢？本地樓市持續低迷下，地產股是否不宜沾手呢？

（新鴻基地產網頁截圖）

全年純利跌6.5%末期息維持3.7元 基礎溢利跌17%

新地截至2023年6月30日止全年純利239.07億元，按年跌6.5%，每股應佔基本盈利8.25元，維持每股派發末期息3.7元，連同中期息1.25元，全年派息4.95元，佔本年度基礎溢利約60%。集團指在未來將緊守其股息政策，分派其基礎溢利的40%至50%為股息。期內收入711.95億元，跌8.4%；稅前溢利285.22億元，跌10.3%。

集團在撇除投資物業公平值變動的影響後，可撥歸公司股東基礎溢利按年跌16.9%至238.85億元，每股基礎溢利為8.24元。年內來自物業銷售的溢利按年跌28.7%至112.99億元；連同所佔合營企業及聯營公司的租金收入計算，集團年內的總租金收入按年跌2%至243.22億元，淨租金收入按年跌4%至184.61億元。



本財年將推售元朗屯門等多個項目 6月底在港土儲約5800萬平方呎



集團表示，在2023/24財政年度的餘下時間，集團推售的香港住宅項目包括元朗天榮站發展項目第一期YOHO WEST、元朗The YOHO Hub II、屯門NOVO LAND第三期、位於啟德的天璽．天和天璽．海的第一期，以及位於何文田太子道西的合作發展項目。另外，隨著旗下的新投資物業在未來兩、三年相繼落成，集團的經常性收入基礎將進一步擴大。香港方面，TOWNPLACE WEST KOWLOON將在2023年第四季開始營運。元朗形點商場的擴展部分和觀塘The Millennity的基座商場均預計在2024年開業。內地方面，上海ITC最後一期預計於2024年底竣工。

截至2023年6月30日，按所佔樓面面積計算，集團在香港的土地儲備約有5800萬平方呎，當中約3640萬平方呎為多元化的已落成物業，絕大部分用作出租及長線投資，為集團帶來可觀的經常性收入。

新地：經濟不明朗利率高企令市道回軟 一手住宅市場相對活躍



新地指，香港住宅市場在2023年初短暫復甦，但在環球經濟前景不明朗及利率高企的情況下，市道在近月回軟，買家多選擇會所設施和交通網絡完善的大型新建屋苑，令一手住宅市場相對活躍，而隨政府吸納外來人才、輸入勞工和引進重點企業等一系列措施，可望為本地經濟增長注入新動力，有利樓市發展。



新地又表示，在恢復全面通關和取消所有社交距離措施後，集團旗下商場的人流和商戶銷售額均有所改善，年內平均出租率保持在95%的健康水平。而本港寫字樓的租務查詢在今年2月恢復全面通關後有改善跡象，但寫字樓市場的經營環境仍甚具挑戰，集團的寫字樓物業組合平均出租率約為92%，屬於滿意水平。





中原LCC連跌3周共1.83%創28周低 估價指數CVI連跌4周至22.64點



本港樓市方面，中原城市領先指數CCL上周五(1日)報162.4點，按周跌0.2%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，新盤減價促銷成市場焦點，二手成交續低迷及樓價繼續下調。CCL連跌3周共1.83%，指數創28周新低，重返今年2月時水平。整體樓價跌勢不變，但下跌幅度緩慢，估計第三季樓價繼續窄幅牛皮。市場觀望氣氛仍然濃厚，期望9月美國議息及10月施政報告可以為第四季樓價帶來明確的方向。CCL由今年4月高位168.40點開始反覆回軟，近20周累跌3.56%。2023年整體樓價升幅逐步收窄，CCL今年累升3.59%。



另楊明儀指，本周中原估價指數(主要銀行)(CVI)報22.64點，較上周24.64點下跌2點，連跌4周共9.79點。二手樓市持續低迷，銀行按揭取態更趨保守。CVI自6月起連續13周處於40點好淡分界區間下限之下，預告樓價緩慢下調。如果CVI跌穿20點水平，預示樓價將加快向下調整，可能會結束現時窄幅回軟的局面。此外，今年8月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄得4660宗，較7月升5.3%，但仍連續3個月處於5000宗以下；整體住宅樓宇買賣登記錄3247宗，較7月升5.9%，但仍在3000宗左右低位徘徊。數字反映7月初本港政府放寬物業按揭，但7月底主要銀行再加息0.125厘，市場對後市觀望氣氛濃厚，整體成交持續低迷。

黃德几：新地基礎穩固再大跌空間有限 惟本地樓市不太樂觀

（黃德几facebook截圖）

金利豐證券研究部執行董事黃德几指，新地業績倒退可說「非戰之罪」，在現時市況下其基礎溢利跌幅已不算大，只是市場預期過分樂觀。新地所售物業往往有溢價，下半年仍有元朗、屯門、啟德及旺角商廈等項目推出。此外，公司基礎在眾地產商中算是穩固，除負債比率極低，可增強股價防守性外，股價相對資產淨值折讓亦大，股息率也不算太低。而美息方面接近見頂，本月聯儲局肯定維持利率不變，年底前亦料只再加息0.25厘，本港利率相信已接近見頂。至於新地股價表現其實已不算太差，現價仍可處於保歷加通道中軸線，料再大跌空間有限，但或會受累業績及大市走勢，先看能否守住之前低位86元。

不過，黃德几指對本地樓市不太樂觀，內地還可實行寬鬆貨幣政策救市，香港受聯繫匯率所限，最優惠利率(P)亦已加了不少，令供樓成本增加，利率料維持於高水平較長時間，現時定存息率達4厘以上，買樓收租也不太划算，惟望地產商如長實(01113)一樣提供多些折扣，以釋放購買力。



新地績前股價表現麻麻，昨日跌0.95%收報88.3元，其他地產股亦普遍下跌，新世界(00017)跌1.41%報16.84元，長實跌1.54%報41.55元，恒地(00012)跌1.17%報21.15元，信置(00083)跌1.64%報9.02元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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