《午市前瞻》港股最壞情況或失萬七 高息環境有利滙控可趁低吸納

恒生指數半日報17988，跌37點或0.2%，主板成交逾418億元。恒生中國企業指數報6236，跌23點或0.4%。恒生科技指數報4038，跌25點或0.6%。

恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及阿里(09988)；騰訊收報319.8元，跌2.2元或0.7%，成交16.59億元；友邦收報67.15元，升0.6元或0.9%，成交14.65億元；阿里收報85.6元，跌0.7元或0.8%，成交11.45億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報122.9元，跌1.9元或1.5%，成交7.58億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

溫鋼城：內房升勢有逆轉隱憂，惟不宜沽空

恒指走勢牛皮，雖然過去兩日18000以下有一定支持力度，但上方沽壓仍然不小。恒指今早高開逾100點，觸及18200，即再度調頭向下，即使內房股抽升亦難以改善大市氣氛。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，近期美匯重新轉強，雖然目前於105水平有阻力，但一日加息周期未完結，美匯始終有一定韌性，整體較為不利港股。

溫鋼城指出，內房問題亦是港股一大隱憂；雖然目前多間房企債務展期獲通過消息不斷，但「遲還」非「免還」，債到臨頭房企大有機會出現債轉股操作，屆時相關持有人將會拋售股票，故現時內房強勁升幅有可能會逆轉。

(網上圖片)

至於大市方面，他預計最壞情況有可能連17000都會失守，因為今個月底為港股季結，資金壓力較大，或有機會試穿17000，而本周則最差會見17800。然而他強調，雖然市況弱勢，但中央仍然積極救市當中，現時沽空會有一定風險。

滙控宜低吸，短線60元有阻力

近期滙控(00005)旗下滙豐率先上調H按封頂利率，實際封頂息由3.625厘增至4.125厘，其餘銀行緊隨上調新造按息。滙控近期止跌回升，溫鋼城指現時不妨趁低吸納滙控，始終現時息率仍然處於較高水平，將有利滙控擴闊淨息差，加上有季息支持，現價可以開始部署。不過市底仍弱，應以分注吸納為佳，短線有機會挑戰60至61元水平。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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