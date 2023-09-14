  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

百勝冀未來三年每股盈利雙位數複合年增長，向股東回饋30億美元

14/09/2023

　　百勝中國(09987)周四（14日）在西安舉辦2023年投資者日活動。首席財務官楊家威表示，公司計劃到2026年門店數量達到2萬家。公司力爭在2024 至2026年三年間，系統銷售額和經營利潤實現高單位數至雙位數的年均複合增長，每股盈利實　現雙位數年均複合增長，以2023年為基準並不計及外幣換算的影響。此外，公司計劃於2024至2026三年間，以季度派息和股份回購的形式向股東回饋約30億美元，較過去三年股東回饋金額翻倍。

 

 

未來三年總資本支出約35億至50億美元

 

　　楊家威又表示，集團計劃未來三年的總資本支出約為35億至50億美元，將用於發展和完善門店網絡，增強供應鏈基礎設施和數字化能力。公司預期2023年全年同店銷售額將持續穩步恢復，維持在2019年水平約90%。公司將2023年淨新增門店目標從之前的1100至1300家提高至　1400至1600家。管理層將繼續嚴謹並系統地拓展新店，公司維持2023年約7億至9億美元的資本支出目標。

 

　　首席執行官屈翠容表示，隨著公司進一步擴張，相信不斷優化的成本結構、積極的成本管理，將支持集團在未來保持並逐步提升盈利能力。集團確立了2024至2026三年財務增長目標，對集團的發展前景充滿信心，將會繼續拓展門店，推動業績強勁增長。

 

百勝中國首席執行官屈翠容

 

肯德基中國每年淨新增店數1200家以上

 

　　肯德基中國總經理汪濤指出，品牌計劃在未來三年加速開店，保持每年1200家以上淨新增店數，其中加盟店佔比將達15%至20%。品牌計劃通過跨門店管理組共享、提升自動化營運和門店流程統一管理等多種成本重構舉措來優化成本結構，進一步提升業務靈活性，提高生產力。

 

　　必勝客中國總經理蒯俊表示，品牌計劃在未來三年進一步加速開店，保持每年400至500 家淨新增店數。品牌將通過運用靈活的門店模式，例如成熟的衛星店模式進一步開拓門店。首席投資官及Lavazza合資公司總經理丁曉表示，目前已在11座城市營運逾100家咖啡店，秉持在未來三至五年中實現門店數達到1000家的目標。

 

撰文：經濟通記者鄺錦蓉西安報道

 

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

71.450

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.490

異動股

01919

中遠海控

8.220

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 71.450
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.490
  • 01919 中遠海控
  • 8.220
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 79.850
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 135.200
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 70.750
  • 目標︰$75.00
  • 01800 中國交通建設
  • 3.750
  • 目標︰$4.10
  • 01846 德視佳
  • 4.890
  • 目標︰--
  • 01571 信邦控股
  • 3.020
  • 目標︰$3.38
  • 02319 蒙牛乳業
  • 27.300
  • 目標︰$30.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.150
  • 00700 騰訊控股
  • 320.600
  • 00001 長和
  • 41.550
  • 00005 滙豐控股
  • 59.950
  • 00941 中國移動
  • 66.400
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.300
  • 目標︰$15.50
  • 01800 中國交通建設
  • 3.750
  • 目標︰$4.10
  • 02380 中國電力
  • 3.020
  • 目標︰$4.51
熱炒概念股
即時重點新聞

14/09/2023 12:06  恒指半日跌39點報17969，碧服跌逾6%，東方海外升近4%

14/09/2023 12:06  《午市前瞻》長錢逢低買惟不急於一時，歐盟加關稅不影響比亞迪

14/09/2023 11:32  《魚缸博客》歐盟傳加徵來自中國電動車關稅，比亞迪係咪要沽？

14/09/2023 10:29  《新股上市》據報富衛因市況波動再度延遲上市計劃

14/09/2023 11:38  《兩岸關係》中央台辦：要讓台胞願意來、留得住、融得進、發展好

14/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１７﹒６７億元，買碧桂園沽盈富

14/09/2023 08:26  【大行炒Ｄ乜】多間大行跟進手機設備股、大行對中鐵看法不一

14/09/2023 11:45  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息較上日跌３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

財新：深圳小幅放寬限購令和離婚買房限制
人氣文章

新聞>財經熱話

百勝冀未來三年每股盈利雙位數複合年增長，向股東回饋30億美元
人氣文章

新聞>中國故事

《京城近觀》新政提振信心，北京樓市動起來
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

7成人撑辦夜市 首選飲食項目 關注選址交通
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

轉型網上 | 港商得利鐘錶轉戰線上零售！將潛在消費者轉化為忠實支援者，成功開拓內地市場
人氣文章

Shopping What’s On

九龍灣好去處｜日本家品店NITORI 9.22進駐MegaBox！網店率先公開多款抵買日系家品！超靚極光玻璃杯 $27.9/ 簡約風收納籃$59.9/ $12有找晾衣夾
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Summer Knit Tee：英、美、日版有何不同？OG原版不及復刻版吸引？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

兩支百鹿尊隔空相遇！傳承有序 VS 從沒拍賣記錄，最終誰會在拍賣場勝出？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

名廚加盟米芝蓮一星法國餐廳！有水準$1,688 Tasting Menu：試創意北海道毛蟹咖喱、海膽雅枝竹撻、招牌香烤本地三黃雞
健康好人生 Health Channel
人氣文章
打風誘發肩周炎發作！分4大類型，肝腎虧損仲易有頸椎病、膝關節變形！針灸可治療兼預防
人氣文章
60歲男士中風加末期腸癌夾擊！中西醫合併療法搵病灶，體重回升仲有精力外遊！
人氣文章
抑鬱症醫生訪談！唔開心幾耐才算是抑鬱？除了心情差，還有甚麼異樣？長者、小朋友抑鬱最難搞？小鳥醫生拆解個案、治療
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/09/2023 15:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/09/2023 15:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/09/2023 15:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/09/2023 15:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事14/09/2023
財新：深圳小幅放寬限購令和離婚買房限制
人氣文章財經熱話14/09/2023
百勝冀未來三年每股盈利雙位數複合年增長，向股東回饋30億美元
人氣文章中國故事14/09/2023
《京城近觀》新政提振信心，北京樓市動起來
人氣文章香港要聞14/09/2023
石澳道中午起有限度重開，供紅色小巴及緊急車輛使用
人氣文章FOCUS14/09/2023
【FOCUS】衛星地緣一線牽，普京投金正恩所好
人氣文章財經熱話14/09/2023
美國通脹升溫11月加息機會增，港銀隨滙控齊加按息，股價穩升可部署吸納？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金