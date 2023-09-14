百勝冀未來三年每股盈利雙位數複合年增長，向股東回饋30億美元

百勝中國(09987)周四（14日）在西安舉辦2023年投資者日活動。首席財務官楊家威表示，公司計劃到2026年門店數量達到2萬家。公司力爭在2024 至2026年三年間，系統銷售額和經營利潤實現高單位數至雙位數的年均複合增長，每股盈利實 現雙位數年均複合增長，以2023年為基準並不計及外幣換算的影響。此外，公司計劃於2024至2026三年間，以季度派息和股份回購的形式向股東回饋約30億美元，較過去三年股東回饋金額翻倍。

未來三年總資本支出約35億至50億美元

楊家威又表示，集團計劃未來三年的總資本支出約為35億至50億美元，將用於發展和完善門店網絡，增強供應鏈基礎設施和數字化能力。公司預期2023年全年同店銷售額將持續穩步恢復，維持在2019年水平約90%。公司將2023年淨新增門店目標從之前的1100至1300家提高至 1400至1600家。管理層將繼續嚴謹並系統地拓展新店，公司維持2023年約7億至9億美元的資本支出目標。

首席執行官屈翠容表示，隨著公司進一步擴張，相信不斷優化的成本結構、積極的成本管理，將支持集團在未來保持並逐步提升盈利能力。集團確立了2024至2026三年財務增長目標，對集團的發展前景充滿信心，將會繼續拓展門店，推動業績強勁增長。

百勝中國首席執行官屈翠容

肯德基中國每年淨新增店數1200家以上

肯德基中國總經理汪濤指出，品牌計劃在未來三年加速開店，保持每年1200家以上淨新增店數，其中加盟店佔比將達15%至20%。品牌計劃通過跨門店管理組共享、提升自動化營運和門店流程統一管理等多種成本重構舉措來優化成本結構，進一步提升業務靈活性，提高生產力。

必勝客中國總經理蒯俊表示，品牌計劃在未來三年進一步加速開店，保持每年400至500 家淨新增店數。品牌將通過運用靈活的門店模式，例如成熟的衛星店模式進一步開拓門店。首席投資官及Lavazza合資公司總經理丁曉表示，目前已在11座城市營運逾100家咖啡店，秉持在未來三至五年中實現門店數達到1000家的目標。

撰文：經濟通記者鄺錦蓉西安報道

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