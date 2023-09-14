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「第8屆聯大投資比賽」現已開鑼，獎金總值高達12萬

14/09/2023

　　由致富集團主辦的「第8屆聯大投資比賽」已於9月11日正式開始比賽，比賽時段直至9月30日進行，競逐總值港幣12萬獎金及特設海外金融實習機會！

 

 

　　今屆活動全力支持來自香港、內地、澳門及台灣各大專院校學生踴躍參與，至今已收到超1300名學生報名參加，活動以「投資新星」為比賽主題，為每位參賽者提供港幣500萬的模擬資金，交易產品包括港股、美股、窩輪、牛熊證以及ETF。

 

　　今屆比賽由立法會議員李惟宏及網上經紀協會名譽會長伍子權繼續擔任活動名譽顧問，並獲得多間企業贊助，包括摩根大通、南方東英資產管理有限公司、ViewTrade以及提供美股實時數據的納斯達克（Nasdaq），及贊助港股數據的財經智珠網。此外，香港經濟日報、經濟通以及新城財經台為本屆比賽的傳媒贊助。

 

　　為助參賽者有更充足的準備，致富集團特備了精彩港美股及投資產品賽前攻略，並已上載到聯大投資比賽YouTube頻道及社交平台Facebook及Instagram，為參賽同學打氣。

 

　　為讓大學生及早理財，開展投資創富之旅，致富證券現正推出「大專生開戶計劃」包括港股、牛熊證及窩輪交易每單5港元、美股每單佣金低至0.68美元、股票期權及小型指數期貨期權（HK）每張合約8港元，此外開戶更可即享300港元超市禮券兼享免佣月供港、美股及基金，累積財富！有關活動詳情，請瀏覽活動網站www.juig.hk

 

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