恒大財富多人被公安採取刑事強制措施，或涉非法集資

中國恒大(03333)旗下恒大財富有多人被深圳巿公安採取刑事強制措施。內媒指當中包括恒大財富的法定代表人、總經理杜亮。



深圳市公安局南山分局公告稱，公安機關已於近期依法對中國恒大旗下財富管理服務平台恒大金融財富管理(深圳)有限公司杜某等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施。公告未有提到涉及的罪名，指案件正在進一步偵辦中，呼籲受影響投資者報案。



內地傳媒引述消息人士指，公告提及的杜某，是恒大財富的法定代表人、總經理杜亮，相信是恒大系首名被採取刑事行動的高層人員。《深圳商報》報道，根據公開信息，恒大財富及關聯方違法歸集資金形成內部資金池，違反合同約定錯配產品投向、期限，造成廣大投資者損失，並引述熟悉情況的人士認為，恒大財富在開展業務的過程中涉嫌非法集資。



恒大財富早在前年9月出現到期財富產品無法兑付的問題，曾有投資者去恒大深圳總部外抗議。杜亮當時承認，因為家中有急事，在同年5月底經已贖回自己的投資。期後恒大財富提出每月向投資者定額兌付方案，但之後因為兌付資金不足，削減定額兌付金額，到今年8月更因資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金出現無法兌付。截至去年底，恒大財富約有340億元人民幣本息未兌付。

撰文：經濟通中國組

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